Yapay zeka koptu geliyor: Havacılıkta 10 yıl sonra neler olacak neler

TEKNİK PERSONELİN YERİNİ ALMASI DEĞİL, ONA DESTEK VERMESİ SÖZ KONUSU: İstanbul Gelişim Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Uçak Teknolojisi Bölümü Öğretim Görevlisi Hasan İlker Çeliker de yapay zekanın havacılıkta bakım ve onarım süreçlerinde gittikçe daha fazla kullanılmaya başlandığını anlattı. Çeliker, özellikle insan kaynaklı hata riskinin azaltılması ve bakım süreçlerinin hızlandırılması amacıyla yapay zeka destekli sistemlerden yararlanıldığını belirterek, "Böylece personelin gözünden kaçabilecek ayrıntılar daha kolay tespit edilebiliyor. Kanatlarda, gövde bağlantılarında ve çeşitli bağlantı elemanlarında yapılan incelemelerde yapay zeka destekli sistemlerden yararlanılabiliyor. Amaç teknik personelin işini kolaylaştırmak, kontrolleri daha hızlı ve daha güvenilir hale getirmek." diye konuştu. Yapay zekanın arıza tespiti ve bakım maliyetlerinin azaltılması konusunda da önemli katkılar sunduğunu dile getiren Çeliker, şunları kaydetti: "Bakım süreçleri hem zaman hem de maliyet açısından havacılık sektörünün en kritik alanlarından biri. Yapay zeka destekli uygulamalar sayesinde kontroller daha kısa sürede gerçekleştirilebiliyor. Olası arızalar daha erken aşamada tespit edilebildiği için bakım planlamaları da daha verimli yapılabiliyor. Bakım faaliyetlerinde mekanik müdahale gerektiren çok sayıda işlem var. Bu nedenle yapay zekanın teknik personelin yerini alması değil, ona destek vermesi söz konusu. Yapay zeka birçok kontrolü gerçekleştirebilir ancak nihai değerlendirme ve fiziksel müdahale yine uzman personel tarafından yapılacaktır. Amaç insanı sistemin dışına çıkarmak değil, insan kaynaklı hata riskini azaltmak ve güvenliği artırmaktır."