Yapay zeka koptu geliyor: Havacılıkta 10 yıl sonra neler olacak neler

MESLEKLER YOK OLMUYOR, DÖNÜŞÜYOR: Bilişim uzmanı Emre Özcan da yapay zekanın havacılık sektöründe bazı işleri dönüştüreceğini fakat insan unsurunu tamamen ortadan kaldırmayacağını söyledi. "Mesleklerin Geleceği" kitabının yazarı da olan Özcan, yapay zekanın özellikle rutin karar alma süreçlerinde önemli rol üstleneceğini belirterek, "Havacılık sektöründe özellikle insan gücüyle yürütülen, rutin kararların alındığı operasyon kontrol merkezleri, çağrı merkezleri, uçuş destek operasyonları ve bakım destek merkezlerinde önemli değişimler yaşanacak. Sebep ve sonuç ilişkisi belirli olan süreçlerde yapay zeka, otomasyon sayesinde işleri hızlandırabiliyor ve verimliliği artırabiliyor." ifadelerini kullandı. Özcan, havacılıkta yapay zekanın yeni meslek alanları oluşturacağını, gelecekte "havacılık yapay zeka analistleri" gibi uzmanlıkların ortaya çıkabileceğini anlattı. Bunun yakıt verimliliğinin artırılmasında, en uygun rotaların belirlenmesinde, hava durumu analizleri ve kriz senaryolarının yönetilmesinde önemli katkılar sağlayacağına dikkati çeken Özcan, "Yapay zeka şu aşamada pilotun yerini alacak noktada değil. Daha çok yardımcı pilot gibi çalışarak karar süreçlerine destek sağlayacak. Rota değişiklikleri, yakıt verimliliği, hava durumu ve alternatif uçuş senaryoları konusunda pilota veri sunabilir. Ancak kriz ve acil durumlarda nihai kararı verecek olan kişi yine pilot olacaktır." ifadelerini kullandı. Özcan, yapay zekanın yaygınlaşmasıyla veri güvenliğinin daha da önemli hale geldiğini, havalimanlarında kullanılan biyometrik sistemlerin büyük miktarda kişisel veri ürettiğini vurguladı. Havalimanlarında girişten uçağa binişe kadar yolculara ait çok sayıda kişisel veri toplandığının altını çizen Özcan, "Bu verilerin güvenli şekilde saklanması büyük önem taşıyor. Türkiye'nin son dönemde veri merkezleri alanında yaptığı yatırımları ve verilerin ülke içinde tutulmasına yönelik çalışmaları güvenlik açısından önemli adımlar olarak değerlendiriliyor." dedi. Özcan, yapay zekanın sunduğu fırsatların yanında etik ve gizlilik konularının da dikkate alınması gerektiğini kaydederek, havacılık şirketlerinin bu alandaki sorumluluklarının giderek artacağını sözlerine ekledi.