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Yaşam Yeni evli kadın salonda ölü bulundu! Geride bıraktığı not yürek burktu
Yaşam

Yeni evli kadın salonda ölü bulundu! Geride bıraktığı not yürek burktu

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Yeni evli kadın salonda ölü bulundu! Geride bıraktığı not yürek burktu

İstanbul Kağıthane’de henüz yeni evli olan 26 yaşındaki Sevil Yengeç D., evinin salonunda eşi tarafından ölü bulundu. Sabah uyandığında eşini yanında göremeyen kocanın ihbarıyla eve gelen ekipler, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin evde yaptığı incelemede "Anne sana layık olamadım" yazılı dramatik bir not bulunurken, genç kadının cenazesi kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yeni evlenmişlerdi... Sabah uyandı, hayatının şokunu yaşadı: Anne sana layık olamadım

Kağıthane'de yeni evli olduğu öğrenilen Sevil Yengeç D. (26) evinin salonunda eşi Furkan D. (28) tarafından hareketsiz halde bulundu.

Olay, 12 Haziran Cuma günü saat 12.30 sıralarında Yahya Kemal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yeni evlendiği öğrenilen Sevil Yengeç D., akşam saatlerinde annesi ve eşi Furkan D. ile birlikte evde vakit geçirdi. Annesinin evden ayrılmasının ardından kadın uyudu.

Furkan D., sabah saatlerinde uyandığında eşi Sevil Yengeç D.'nin yanında olmadığını gördü.Seslenmesine rağmen cevap da alamayınca salona giden Furkan D., eşini hareketsiz halde buldu. Bunun üzerine sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

'ANNE SANA LAYIK OLAMADIM'

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Sevil Yengeç D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. İfadesine başvurulan Furkan D.'nin eşini salonda asılı halde gördüğünü, ipten indirerek sağlık ekiplerine haber verdiğini söylediği öğrenildi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Sevil Yengeç D.'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Evde yapılan incelemelerde ise polis ekipleri 'Anne sana layık olamadım' yazılı bir not buldu.

'TARTIŞMADIK ARAMIZDA SORUN YOKTU'

Emniyete götürülen Furkan D.'nin 'Bilgi sahibi' olarak ifadesinin alındığı öğrenildi. Furkan D.'nin ifadesinde eşiyle aralarında bir sorun olmadığını, olay günü akşam saatlerinde annesinin evlerine geldiğini, birlikte oturduklarını daha sonra gittiğini, eşiyle tartışma yaşamadıklarını son olarak da uyuduklarını söylediği öğrenildi.

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