Dindarlardan oy alıp mütedeyyinlere zulmeden CHP'ye geçti... Rozetini Kılıçdaroğlu taktı

İstifa eden milletvekillerinin yerini doldurmaya çalışan CHP'nin yardımına Saadet Partisi'nin eski milletvekili Cihangir İslam koştu. En son, İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Yalova Milletvekili Özcan Özel ve Denizli Milletvekili Teoman Sancar'ın istifasıyla sarsılan CHP, bu boşluğu doldurmak için parti içinde de tanınan bir isme yöneldi.

2018 seçimlerinde CHP listesinden aday olan Cihangir İslam, İstanbul'dan milletvekili seçilmiş, ardından Saadet Partisi sıralarına geçmişti.

Geçen yılın mart ayında Saadet Partisi'nden istifa eden Cihangir İslam, bugün de CHP'ye katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Meclis'te gerçekleştirdiği grup toplantısı öncesi İslam'a rozerini taktı

İslam ile birlikte CHP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 136'ya yükseldi.

Cihangir İslam geçtiğimiz yıllarda Meclis'teki konuşmasında 15 Temmuz şehitlerine hakaret ederek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ortada bir çatışma varsa bu illa doğru ile yanlışın çatışması değildir, doğru ile yanlış çatışır, yanlış ile yanlış da çatışır; batıl ile batıl da çatışır. 15 Temmuz akşamı iki batılın çatışmasını seyrettik biz bu ülkede.

Neydi? Menfaat kavgasıydı. Devleti parsellediniz ve bunun hesabını vermediniz. Allah için bunlara İslamcı falan demeyin, bunlar Makyavelist, bunlar Oportünist bunlar beceriksiz, bunlar dünyaya yapıştılar ve acısını şimdi milletten çıkartıyorlar, değerli arkadaşlarım."