Dindar siyasetçilere ve ezana karşıtlığıyla bilirdik! Nurettin Kurt toprağa verildi
Özellikle Milli Görüş Hareketi'nin kurucu lideri Necmettin Erbakan aleyhine olan tavrı ve ezana karşı söylemleriyle tanınan gazeteci Nurettin Kurt hayatını kaybetti. Kurt bugün Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Ankara'da tedavi gören 59 yaşındaki gazeteci Nurettin Kurt hayatını kaybetti.
Cebeci Hastanesi'nde akciğer yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gören Kurt, dün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.
2 çocuk babası Kurt'un cenazesi bugün öğle namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Nurettin Kurt kimdir?
30 yıldır gazetecilik yapan Kurt, ismini mütedeyyin siyasetçilere ve ezana olan karşıtlığıyla duyurdu.
Özellikle Milli Görüş Hareketi’nin kurucu lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’a karşı yaptığı haberlerle bilinen Kurt, dindar isimleri haberlerinde hedef gösteriyordu.
2004 senesinde, Sözcü’de köşe karalayan Emin Çölaşan Nurettin Kurt’un ezan karşıtlığını köşesine böyle taşımıştı:
Ayrıca Kurt, Vakit gazetesi aleyhine, 28 Şubat yargısının verdiği 1 trilyonluk tazminat kararına da böyle sevinmişti: