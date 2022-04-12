  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Dindar siyasetçilere ve ezana karşıtlığıyla bilirdik! Nurettin Kurt toprağa verildi
Gündem

Dindar siyasetçilere ve ezana karşıtlığıyla bilirdik! Nurettin Kurt toprağa verildi

Özellikle Milli Görüş Hareketi'nin kurucu lideri Necmettin Erbakan aleyhine olan tavrı ve ezana karşı söylemleriyle tanınan gazeteci Nurettin Kurt hayatını kaybetti. Kurt bugün Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-12 15:29:00 -
Dindar siyasetçilere ve ezana karşıtlığıyla bilirdik! Nurettin Kurt toprağa verildi

Ankara'da tedavi gören 59 yaşındaki gazeteci Nurettin Kurt hayatını kaybetti.

Cebeci Hastanesi'nde akciğer yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gören Kurt, dün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

2 çocuk babası Kurt'un cenazesi bugün öğle namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Nurettin Kurt kimdir?

30 yıldır gazetecilik yapan Kurt, ismini mütedeyyin siyasetçilere ve ezana olan karşıtlığıyla duyurdu.

Özellikle Milli Görüş Hareketi’nin kurucu lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’a karşı yaptığı haberlerle bilinen Kurt, dindar isimleri haberlerinde hedef gösteriyordu.

2004 senesinde, Sözcü’de köşe karalayan Emin Çölaşan Nurettin Kurt’un ezan karşıtlığını köşesine böyle taşımıştı:

Ayrıca Kurt, Vakit gazetesi aleyhine, 28 Şubat yargısının verdiği 1 trilyonluk tazminat kararına da böyle sevinmişti:

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mustafa

Cehennem iyi ki varsın bir tanesi daha geliyor hakkımı helal etmiyorummmmmm

Bal

Bunun cenaze namazını kıldıranı...
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay