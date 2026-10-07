Dinçer Azaphan, Soma'da babasını kaybeden Yaşar'a verdiği forma sözünü tuttu

Galatasaray Spor Kulübü Kongre Üyesi iş adamı Dinçer Azaphan, Manisa'nın Soma ilçesindeki maden göçüğünde babası Kerim Ören'i kaybeden 13 yaşındaki Yaşar Ören'e verdiği forma sözünü tuttu. Kırkağaç'a giderek Yaşar'ı evinde ziyaret eden Azaphan, Galatasaray formasını genç taraftara kendi elleriyle teslim etti, baba Kerim Ören için de başsağlığı dileklerini iletti.

Göçükte hayatını kaybeden 37 yaşındaki iki çocuk babası Kerim Ören, cuma günü kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede babasının tabutunun başında bekleyen Yaşar'ın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Forma sözü görüntülü görüşmede verildi

Görüntülerin ardından Azaphan, Yaşar'a ulaşmak için sosyal medya üzerinden girişimde bulundu. Karakurt Mahallesi Muhtarı Mehmet Eren'in aracılığıyla ikili arasında görüntülü görüşme gerçekleştirildi. Azaphan bu görüşmede Yaşar'a Galatasaray forması göndereceğini söyledi.

Genç taraftarı İstanbul'a davet eden iş adamı, Galatasaray maçını birlikte izleme ve Victor Osimhen ile tanıştırma sözü de verdi.

"Yaşar bundan sonra bizlere emanet"

Azaphan, ziyarette şunları söyledi: "Yaşar'ı evinde ziyaret edip başsağlığı dilemek istedim. Babası Kerim Ören'e Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Yaşar bundan sonra bizlere emanet. Onun için ne yapsak azdır. Altyapıda oynadığını duydum. İstanbul'a Osimhen ile tanışmaya geldiğinde altyapı takımıyla antrenmanlara çıkıp kendini göstermesini ve ileride bir Osimhen, bir Barış Alper Yılmaz olmasını isterim."

Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Yaşar Ören ise, "Dinçer ağabeyimin gelmesi beni çok mutlu etti. Gelirken eli boş gelmemiş. Bana forma da getirmiş. Çok teşekkür ederim. Osimhen ile tanışmak için İstanbul'a gideceğim" diye konuştu.

Azaphan, Ören ailesine ve kendisine gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı Muhtar Mehmet Eren ile gazeteci Hakan Demir'e teşekkür etti.