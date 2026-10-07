Tüm işlem 5 dakikada bitiyor! Günün ilk ışıklarıyla birlikte topluyorlar, kilosunu tam 800 TL’den satıyorlar
Batman'ın Gercüş ilçesinde devlet desteğiyle yaygınlaşan fıstık üretiminde hasat sezonu tüm hızıyla ve yüksek rekolteyle sürüyor. Kilogram fiyatı 700 ila 800 lira arasında alıcı bulan yeşil altın, üreticilerin yüzünü güldürürken bölge ekonomisine de can suyu oluyor. İlçede kurulan yeni işleme tesisi sayesinde daha önce günlerce süren zahmetli ayıklama işleminin modern makinelerle sadece 5 dakikada tamamlanması büyük kolaylık sağladı.