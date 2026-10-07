Ihlamurda bolluk bereketi! Fiyatı yıllar sonra düşüşe geçti

Ihlamurun uzun yıllardır pahalı olmasının nedenlerinden birinin vatandaşların ürünü yeterince toplamaması olduğunu ifade eden Doğanay, "Toplaması da zahmetli bir iş. Bu sene ıhlamur oldukça fazla ve hemen hemen ürünü olan herkes topladı. İlk defa bu yıl ıhlamurun kilosu geçen yılın fiyatının altında. Geçen yıl ortalama 2 bin TL civarındaydı, çiçeği daha bol olanlar ise 2 bin 500 TL’den satılıyordu. Bu sene ise kilosunu bin 500 TL’den satıyoruz" diye konuştu. Kış çaylarının da ıhlamurla birlikte tercih edildiğini söyleyen Doğanay, "Ada çayı, zencefil, tarçın, karanfil, kuşburnu ve keçiboynuzu gibi ürünlerle birlikte kullanılıyor. Bunlar ıhlamurla beraber veya ıhlamur kaynadıktan sonra içerisine atılıyor. Limon ve balla tatlandırarak tüketenler de var" ifadelerini kullandı.