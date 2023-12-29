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Ekonomi Dinazorlara ulaşmak için 231 köprü ve 29 tünelden oluşan YHT hattı inşa ettiler!
Ekonomi

Dinazorlara ulaşmak için 231 köprü ve 29 tünelden oluşan YHT hattı inşa ettiler!

Yeniakit Publisher
2023-12-29 12:34:00 -
Dinazorlara ulaşmak için 231 köprü ve 29 tünelden oluşan YHT hattı inşa ettiler!

Zarif görünümüyle yeni bir YHT, 26 Aralık Salı gününden itibaren, Güneybatı Çin Sichuan eyaletinin engebeli yüzeyini, saatte 350 kilometre hızla kat etmeye başladı.

Hizmete giren demiryolu hattıyla eyaletin büyük bölümü yüksek hızlı trenle donatılmış olacak. 261 kilometre uzunluğundaki yeni hat, bu yöredeki kentler arasındaki yolculuk süresini kısaltacağı gibi eyaletin başkenti Chengdu’yu dinozorlarıyla tanınan Zigong’a bağlayarak turizmi canlandıracak.

Pek çok dinozor fosilinin bulunması nedeniyle “dinozorların doğum yeri” olarak bilinen bulunan Zigong’a artık Chengdu’dan 51 dakikalık bir tren seyahatiyle ulaşmak mümkün olacak. Yeni hattan önce saatler süren yolculuk nedeniyle bölge, turizm potansiyelini gerektiği gibi kullanmıyordu.

Hattın mühendisleri, Sichuan’ın tehlikeli dağlar, derin vadiler ve yılan gibi kıvrılan akarsularla dolu zor ve engebeli topraklarında zorlu bir mücadele verdi. Tang hanedanı döneminin (618-987) meşhur şairi Li Bai’nin yazdığı gibi, Sichuan’ın yollarını aşmak, “göklere tırmanmak” ile eş anlamlı idi. Ancak mühendisler, bu zorlukların üstesinden, 231 köprü ve 29 tünel inşa ederek geldi.

Dağlık bölgede inşaatı büyük zorluklarla tamamlanan bu YHT hattı, Chengdu, Zigong, Yibin ve Leshan gibi güneyin önemli kentlerini, Ocak 2024’ten itibaren günde dört kez birbirine bağlayacak. Hat, yolculuk süresini kısaltarak hem turizmi canlandıracak hem de bölgenin ekonomik gelişimine ve kentler arası entegrasyona katkıda bulunacak.
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