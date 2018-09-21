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Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Nenad Bjelica: En çok hoşuma giden galibiyet oldu

Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Fenerbahçe galibiyetini çarpıcı sözlerle değerlendirdi.

21 Eylül 2018 Cuma 01:28
Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Nenad Bjelica: En çok hoşuma giden galibiyet oldu

Fenerbahçe'yi 4-1 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bjelica, hem taraftarlar hem de oyuncular için harika bir gece olduğunu söyledi.

Takımının ortaya koyduğu oyunla gurur duyduklarını ifade eden Bjelica, "Oyuncularımın performansından memnunum. 4 gol attık. Daha da atabilirdik. Direkten dönen toplar oldu." ifadelerini kullandı.

Aldıkları 3 puanın gruptan çıkmak için yeterli olmadığını kaydeden Bjelica, gelecekteki maçlarda da böyle performans gösterdikleri takdirde başarılı olabileceklerini belirtti.

"Kariyerimdeki en büyük 3 galibiyetten biri oldu"

Bjelica, "Kariyerimdeki en büyük 3 galibiyetten biri oldu. En çok hoşuma giden galibiyet. Bu galibiyet antrenör olarak doğru yolda olduğumu gösterdi." diye konuştu.

Gruplarındaki takımlardan Anderlecht'in Spartak Trnava'ya kaybettiğini anımsatan Bjelica, "Anderlecht bu yenilgi ile yaralandı. Spartak Trnava'nın da iyi bir ekip olduğunu ve 4 takımın da gruptan çıkabileceğini gördük." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 01:28
  1. Nenad Bjelica
  2. Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Nenad Bjelica
  3. Fenerbahçe
  4. UEFA Avrupa Ligi

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