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Dinamo Zagreb cephesinden Fenerbahçe yorumu: Daha çok atardık

Dinamo Zagreb'in UEFA Avrupa Ligi maçında Fenerbahçe'yi 4-1 yendiği karşılaşmada takımının son golünü atan Dani Olmo ilginç açıklamalarda bulundu.

21 Eylül 2018 Cuma 01:41
Dinamo Zagreb cephesinden Fenerbahçe yorumu: Daha çok atardık

Dinamo Zagreb'in Fenerbahçe'yi 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada takımının son golünü atan Dani Olmo, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"DAHA ÇOK ZEVK ALACAKTI"

Daha fazla gol atabileceklerine vurgu yapan Dani Olmo, "Çok fazla motivasyonumuz vardı. Özellikle ilk devrede daha fazla gol atabilirdik. Böylece taraftarlar maçtan daha çok zevk alacaktı ama bence bu şekilde de zevk aldılar" dedi.

"ÇIKACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Olmo sözlerini, "Avrupa'da olmaya, gruptan çıkacağımıza inanıyorum" ifadeleriyle tamamladı.

Dinamo Zagreb grubun ikinci haftasında Anderlech ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Sporx

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 01:41
  1. Fenerbahçe
  2. Dinamo Zagreb
  3. Dani Olmo
  4. UEFA Avrupa Ligi

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