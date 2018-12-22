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Din ve Hayat Dergisi yeni sayısı yayımlandı

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz'ın yazısının da bulunduğu Din ve Hayat Dergisi 36. sayısı okuyucularıyla buluştu.

22 Aralık 2018 Cumartesi 13:10
Din ve Hayat Dergisi yeni sayısı yayımlandı

Haber Merkezi

Din ve Hayat Dergisi 36. Sayısında çok farklı bir konuyla okuyucularıyla buluştu. Zengin içeriği ve üslubuyla geniş kitlelerce takip edilen dergi bu sayısında ‘oyun ve eğlence’ konusunu işledi. Geniş bir çerçevede ele alınan konu ile ilgili İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz’ın da bir yazısı yer aldı. Dosyada İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz, “Kültürümüzde Oyun ve Eğlence” başlığı ile kaleme aldığı yazısında Kur’anî kavramlardan yola çıkarak ilim ve irfan geleneğimizde oyun ve eğlencenin ne ölçüde ve nasıl yer aldığını yorumluyor. “Lehv, Laib ve Meta Olarak Dünya” yazısında ise Lütfi Bergen, bu Kur’anî kavramları sosyoloji ve felsefenin imkanlarını kullanarak açıklıyor. Prof. Dr. Bayram Akdoğan, mûsikî, oyun ve eğlence ile irtibatlandırılmaya çalışılan ayetleri değerlendiriyor. Bu hususta lehte ve aleyhte serdedilen görüşlere yer veriyor. Doç. Dr. Elnure Azizova, İslâm öncesi toplumda eğlence kültürünü kaleme alırken, Peygamberimizle birlikte inşa olunan İslâm toplumunda eğlencenin yerini ise Doç. Dr. İsmail Pırlanta detayları ile açıklıyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 13:10
  1. Din ve Hayat Dergisi
  2. Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz
  3. İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz
  4. Kur’anî kavramlar
  5. Lütfi Bergen
  6. Prof. Dr. Bayram Akdoğan
  7. Doç. Dr. Elnure Azizova
  8. İslâm öncesi toplum
  9. Doç. Dr. İsmail Pırlanta
  10. Peygamberimiz

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