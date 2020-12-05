Din Subaylığı resmen başladı
Mehmetçiğin manevi donanımını yükseltecek Din Subaylığı biriminin TSK uhdesinde yeniden ihdas edilmesi, Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi’ne de işlendi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nde Din İşleri Subaylığı birimi resmen başladı.
Akit’in ısrarlı yayınları sonrası orduda 60 yıl sonra yeniden ihdas edilen Din İşleri Subaylığı birimi, Türk Silahlı Kuvvetleri Subay Sınıflandırma Yönetmeliği’nde de yer aldı. Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi’ne işlenen TSK Subay Yönetmeliği’nde Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın yardımcı sınıflar bölümüne “Din İşleri” ibaresi eklendi.
3 koldan ‘yardımcı’ güç
l Yönetmeliğe göre Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki birimler şöyle listelendi:
Muharip sınıflar: Piyade, süvari, tank, topçu, hava savunma, kara havacılık, istihkâm, muhabere, istihbarat,
Yardımcı sınıflar: Ulaştırma, ikmal, harita, bakım, mühimmat, personel, tabip, eczacı, diş tabibi, kimyager, veteriner, mühendis, askeri hâkim, hukuk, maliye, öğretmen, bando, sağlık, din işleri.
l Yönetmeliğin Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki birimleri şunlar:
Muharip sınıflar: Pilot, seyrüsefer, silah sistem, kontrol ihbar, hava trafik, istihbarat, uçak bakım, mühimmat ve mühimmat tahrip, piyade, istihkâm, muhabere, hava savunma.
Yardımcı sınıflar: Ulaştırma, ikmal, personel, tabip, eczacı, diş tabibi, veteriner, mühendis, askerî hâkim, hukuk, maliye, öğretmen, bando, sağlık, din işleri.
l Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki birimler ise şöyle listelendi:
Muharip sınıflar: Pilot, seyrüsefer, silah sistem, kontrol ihbar, hava trafik, istihbarat, uçak bakım, mühimmat ve mühimmat tahrip, piyade, istihkâm, muhabere, hava savunma,
Yardımcı sınıflar: Ulaştırma, ikmal, personel, tabip, eczacı, diş tabibi, veteriner, mühendis, askerî hâkim, hukuk, maliye, öğretmen, bando, sağlık, din işleri.
Din İşleri Subaylığı’nın Resmi Gazete’de yayımlanan 17/11/2020 tarihindeki 31307 sayılı yönetmelikle TSK’da ihdas edildiği kaydedildi.
Başvuru için son 5 gün
TSK’nın Din Subaylığı’nı da kapsayan “2020 Yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay Adayı Alımı” başvuruları devam ediyor. Din Subayı kadrosu için İlahiyat Fakültesi ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanından mezun olan adaylar başvurabiliyor. Milli Savunma Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği muvazzaf subay ve Din İşleri Subayı alımları 10 Aralık günü sona erecek.