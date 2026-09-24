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Aydın'da kamyonet alev alev yandı: Araç hurdaya döndü

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Aydın'da kamyonet alev alev yandı: Araç hurdaya döndü

Aydın’ın Efeler ilçesinde park halindeki kamyonet alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından araç kullanılamaz hale geldi.

#1
Foto - Aydın'da kamyonet alev alev yandı: Araç hurdaya döndü

Yangın, Efeler Mahallesi Günebakan Caddesi üzerindeki boş bir arazide meydana geldi.

#2
Foto - Aydın'da kamyonet alev alev yandı: Araç hurdaya döndü

Edinilen bilgiye göre, T.A.'ya ait 09 UB 494 plakalı kamyonetin motor bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

#3
Foto - Aydın'da kamyonet alev alev yandı: Araç hurdaya döndü

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

#4
Foto - Aydın'da kamyonet alev alev yandı: Araç hurdaya döndü

Güvenlik amacıyla aracın elektrik bağlantıları da devre dışı bırakılırken, ekipler soğutma çalışması gerçekleştirdi. Kamyonetin ön bölümü tamamen yandığı yangın sonrasında, araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

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