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Gündem Din karşıtı 'ilahiyatçı' Cemil Kılıç, 'büyük' Ayasofya hayalini açıkladı!
Gündem

Din karşıtı 'ilahiyatçı' Cemil Kılıç, 'büyük' Ayasofya hayalini açıkladı!

Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri inkar eden ve sosyal medyada dinsizlerin fav'ladığı sözde ilahiyatçı Cemil Kılıç, düne kadar açılmasına karşı çıktığı Ayasofya Camii ile ilgili 'büyük' hayalini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 19:30:39 - 2021-10-29 19:30:38
Din karşıtı 'ilahiyatçı' Cemil Kılıç, 'büyük' Ayasofya hayalini açıkladı!

 yeniakit.com.tr 

Müzeden yeniden camiye çevrilerek esaret zincirlerinden kurtulan Ayasofya ile ilgili, 'Fetihçi anlayış bu çağda geçerli değildir.' paylaşımında bulunan 'dinsizlerin 'fav'ladığı sözde ilahiyatçı Cemil Kılıç, 'büyük' Ayasofya hayalini açıkladı.

Ayasofya Camii 86 yıllık esaretinden kurtuldu

Mustafa Kemal'in önerisi ve Bakanlar Kurulu kararı ile 1934'te müzeye çevrilen Ayasofya Camii, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gayretleriyle 27 Temmuz 2020'de 86 yıllık esaretinden kurtularak yeniden özüne çevrildi.

Ayasofya kararı, başta Yunanistan olmak üzere Batılı ülkeler tarafından tepkiyle karşılanırken, Türkiye'de de laikçi kesimlerin hedefi oldu. Bunlardan biri de kendini 'ilahiyatçı' olarak pazarlayan din karşıtı Cemil Kılıç oldu.

Cemil Kılıç kararı eleştirmişti

Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri inkar etmesinden dolayı, takipçilerinin çoğunluğu dinsizlerden oluşan Cemil Kılıç, Ayasofya'nın yeniden camiye çevrilme kararını eleştirerek, “Fetihçi anlayış bu çağda geçerli değildir. Bu kararı doğru görmüyorum Tarih içerisinde bu kararın mahkum edileceğine inanıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Kemalist İlahiyatçı Cemil Kılıç, bugün ise sosyal medya hesabından 'büyük' Ayasfoya hayalini açıkladı.

Ayasofya hayalini açıkladı

Kılıç, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Bir gün Ayasofya'da cuma namazı kıldırmak ve hutbede büyük Atatürk'ü saygıyla anmak istiyorum. Umarım nasip olur.

Öte yandan Kılıç'ın paylaşımının altına 'deist' olduğunu söyleyen bir sosyal medya kullanıcısının yaptığı yorum ise dikkat çekti:

Ateizm propagandası yapmıştı

Kılıç, daha önce de "Bilimsel gelişmenin ön koşulu laikliktir. Laikliğin olmadığı yerde bilim de olmaz. Zira din uleması günah ve haram kavramlarını bilimsel gelişmelerin önüne duvar olarak diker. Dinsizlik suçlamasını göze alıp o duvarı yıkabilenlere ne mutlu! İnsanlık "dinsizlere" çok şey borçlu..." paylaşımıyla ateizm propagandası yapmıştı.

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