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Gündem Din karşıtı din hocası bu kez Azerbaycan üzerinden saldırdı!
Gündem

Din karşıtı din hocası bu kez Azerbaycan üzerinden saldırdı!

Din karşıtı açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Kemalist ilahiyatçı Cemil Kılıç, "Azerbaycan'da din derslerinin zorunlu olması yasaklandı. Darısı Türkiye'nin başına" diye yazdı.

Yeniakit Publisher
2021-06-18 14:41:00 -
Din karşıtı din hocası bu kez Azerbaycan üzerinden saldırdı!

İslam karşıtı paylaşımları, çocukların din eğitimi almasına karşı çıkması, imam hatipleri terörle özdeştirmesi gibi birçok rezilliğe imza atan ilahiyatçı Cemil Kılıç, bu kez Azerbaycan üzerinden din eğitimi karşıtlığı yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti sırasında, ülkede zorunlu din eğitiminin kaldırıldığını söyleyen Cemil Kılıç, bunun Türkiye için de geçerli olmasını istedi. Rezil çağrısını Twitter hesabı üzerinden yapan Kılıç, "Azerbaycan'da din derslerinin zorunlu olması yasaklandı. Veliler veya devlet çocuklara zorla din dersi vermez içerikli bir yasa Azerbaycan Milli Meclisi tarafından kabul edildi. Darısı Türkiye'nin başına..." ifadelerini kullandı.

Kendisine gelen, "Tamam da Azerbaycan'da din dersi yok ki zaten okullarda zorunlı ne zaman olmuş da yasaklanmış?" şeklindeki soru üzerine Kılıç şunu yazdı:

"Evet yok. Olsun diye Türkiye ve İran'ın güdümündeki grupların devlete baskısı var. Devlet bu baskıya bu yasayı çıkararak yanıt verdi. Hem de Erdoğan'ın ziyareti sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı sitesine eklendi..."

Din karşıtı din hocası!
Din karşıtı din hocası!

Gündem

Din karşıtı din hocası!

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Yorumlar

Selman

Şah İsmail'in ve Hasan Sabbah'ın torunları olan Azeriler, Şii ve aşırı laik bir millet olup, İslam ile uzaktan yakından ilgi ve alakaları yoktur. 
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