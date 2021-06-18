Din karşıtı din hocası bu kez Azerbaycan üzerinden saldırdı!

İslam karşıtı paylaşımları, çocukların din eğitimi almasına karşı çıkması, imam hatipleri terörle özdeştirmesi gibi birçok rezilliğe imza atan ilahiyatçı Cemil Kılıç, bu kez Azerbaycan üzerinden din eğitimi karşıtlığı yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti sırasında, ülkede zorunlu din eğitiminin kaldırıldığını söyleyen Cemil Kılıç, bunun Türkiye için de geçerli olmasını istedi. Rezil çağrısını Twitter hesabı üzerinden yapan Kılıç, "Azerbaycan'da din derslerinin zorunlu olması yasaklandı. Veliler veya devlet çocuklara zorla din dersi vermez içerikli bir yasa Azerbaycan Milli Meclisi tarafından kabul edildi. Darısı Türkiye'nin başına..." ifadelerini kullandı.

Kendisine gelen, "Tamam da Azerbaycan'da din dersi yok ki zaten okullarda zorunlı ne zaman olmuş da yasaklanmış?" şeklindeki soru üzerine Kılıç şunu yazdı:

"Evet yok. Olsun diye Türkiye ve İran'ın güdümündeki grupların devlete baskısı var. Devlet bu baskıya bu yasayı çıkararak yanıt verdi. Hem de Erdoğan'ın ziyareti sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı sitesine eklendi..."