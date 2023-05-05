Din istismarının şahı zillette

ZEKERİYA SAY İSTANBUL

Müslüman Türk milletinin kadim değerleriyle kavgalı olan ve her seçim döneminde dine saygılıymış gibi davranan CHP zihniyeti, görülmemiş bir pişkinliğe imza attı. Ufukta sandık görünür görünmez cami cami dolaşan ve sözde helalleşme nutukları atan CHP ve fonlu medyası, “İslam’a göre hareket etmeyi şiar edinen Başkan Erdoğan’ı “din istismarcılığıyla” itham edecek kadar zıvanadan çıktı.

Katıldığı Konya mitinginde, “Şimdi bu bay bay Kemal, emri Kandil’deki teröristlerden alıyor. Biz de emri Allah’tan alıyoruz” diyen Başkan Erdoğan’ın sözlerini bağlamından koparan ve Cumhurbaşkanını ‘dini siyasete alet etmekle’ itham eden zillet paydaşları ve fonlu medyası, gerçekte ise istismarın kralını yapıyor.

Ayasofya’yı ibadete açan, başörtüsüne özgürlük getiren, Kur’an-ı Kerim ve Siyer-i Nebi derslerini müfredata ekleyen Başkan Erdoğan’ı ‘din istismarcılığıyla’ suçlayan seküler yobazların mütedeyyin kesimden oy devşirmeye gelince nasıl takiyyenin dibine vurduklarını gözler önüne seren örneklerden bazıları şöyle:

Oy için hacı da hafız da oldular

Dindar seçmenin oyunu alabilmek için Ramazan ayı boyunca iftar sofralarında boy gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile eski CHP’li Muharrem İnce’nin, akşam ezanı öncesinde gerçekleştirdikleri ittifak görüşmesinde kuru pasta yiyerek, çay keyfi yaptıkları ortaya çıktı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un Konya’da, 750 hafız için düzenlenen icazet törenine katılmasını ‘Cumhuriyet devrimlerine ihanet’ olarak lanse eden CHP’li vekiller, Kılıçdaroğlu’nun hafız olduğunu ve Kuran-ı Kerim’i ezbere bildiğini söyleyerek mütedeyyin kesimden oy devşirmeye çalışıyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Allah’ın lanetlediği eşcinsel sapkınlığı meşrulaştıran İstanbul Sözleşmesi’ni geri getirmeyi vaat eden ve başörtüsüne anayasal güvence getiren düzenlemeye karşı çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, her fırsatta, “Ben yedi yaşından beri, beş vakit namaz kılan hacı bir kadınım” diyerek, dindar kesime şirinlik yapıyor.

Sosyal medya hesabından “İnandığınız Allah’ınız sizin de belanızı versin” şeklinde paylaşımlar yapan ve bir oturuşta bir domuzun çeyreğini gören CHP’nin düşük İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kameralar karşısında sık sık dua eden pozlar vererek takiyyede sınır tanımıyor.

“Onlar dini istismar eder, bizler yaşarız”

Akit’e konuşan Din Bir Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir, “Asıl din istismarı yapan kendileri. Bizim ideolojimiz İslam inancı ve İslam davası. Biz başından beri inancımızın gereğini söylüyoruz. Şimdi bunlar geçmişte yapmış olduğu açıklamalar, diyaneti kapatmaya yönelik söylemleri, imamların üzerindeki tahakkümleri, Kur’an Kursları için ‘orta çağ zihniyeti’ deyip de bugün de İslam inancını biz daha iyi sunacağız şeklindeki vaatleri, ‘ben seyidim, ben aleviyim’ söylemleri elbette onların dini siyaset ettiklerini açıkça ortaya koymuştur. Asıl takiyeci ve din istismarcısı onların kendileridir” dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ise şunları söyledi: “En başından söyleyeyim; dini onlar istismar eder, biz yaşarız. Henüz ortada seçim yokken milletimizin değerlerine saldıran, milli ve manevi değerlerimizi hor ve hakir gören, aşağılamak isteyen bu zihniyet şimdi Cumhurbaşkanımızı dini siyasete alet etmekle suçluyorlar. Kur’an’a ortaçağ zihniyeti diyen kimdi? Onlar. Ezandan, tekbirden, şehitlerden rahatsız olan kim? Onlar. Ama seçim zamanı gelince 7 yaşından beri namaz kılıyorum diyen yine onlar, Ramazan’da oy alabilmek için iftar iftar dolaşan, camilerde boy gösteren yine onlar. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği mukaddes kitabımız Kur’andır. Kur’anın emirleridir. Bunları bir oturuşta 1,5 porsiyon domuz eti yiyenler bilemez, anlayamaz. Bu anlayışa milletimiz çok değil 10 gün sonra dersini verecektir.”