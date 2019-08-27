Din istismarcısı aşağılık şarlatan ihbar hattımıza takıldı: Cinci hoca bakın insanları korkutarak nasıl dolandırıyor

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Yeniakit.com.tr ihbar hattına ulaşan Y.B isimli kadın, insanların dini duygularını istismar eden Musul adlı kişinin kendisini nasıl dolandırdığını anlattı.

'Beni ölmekle korkuttu'

'Mardin'de 'Hoca' olarak tanıtan 'Musul' adlı şarlatana 16 bin lirasını kaptırdığını ifade eden Y.B, şunları söyledi:

"Bir tanıdığım vasıtası ile adı 'Musul' olan kişi ile tanıştım. Sıkıntılarımı anlattıktan sonra bana büyü yapıldığını söyledi. Anlattığı büyüyü bozmak için 400 Dolar para istedi. Ona inanarak parayı gönderdim.

Sonraki gün beni arayarak büyüye koruma koyulduğunu aktardı. 'Ne olacak?' diye sordum. Bir 'domuz' kesmesi gerektiğini aksi taktirde bu büyünün beni öldürebileceğini söyledi. Yani beni ölümle korkuttu. Bin 700 dolar istedi ve bu parayı da gönderdim.

Birkaç gün sonra '7 kardeş kanı bulmam gerekli' diyerek para istedi. Ölmek üzere olduğumu çok fazla vaktimin kalmadığını söyledi. Benden bin 750 lira talep etti. Buna da hem inanıp hem de korkarak 400 dolar gönderdim. Ertesi gün beni aradı ve paranın eksik olduğunu ifade etti. 400 dolar gönderdiğimi hatırlattığımda ise 7 kardeş için kişi başı bin 750 lira istediğini söyledi.

Beni sürekli korkuttu. Psikolojim çok bozuktu ve günlerce öleceğimi düşündüm. Ben inançlı bir insan olduğum için bu adamın söylediklerini hep gerçek sandım. Şu anda da onun 'cin'leri olduğunu düşündüğümden dolayı bana zarar vermesinden hala korkuyorum."

'Muhabirimizden bin 400 TL istedi'

Yeniakit.com.tr'ye ulaşan bu ihbardan sonra telefonla iletişim kurduğumuz şarlatan 'Musul', ilk görüşmede muhabirimizden; 'boydan bir fotoğraf ve adı soyadıyla birlikte anne adını' istedi. Bilgileri gönderdikten sonraki gün yeniden görüşme sağladığımız şarlatan, muhabirimizin yıldıznamesinin düşük olduğunu söyleyerek, bin 400 liraya bu işi çözebiliğini ifade etti.

Muhabirimiz şarlatana, çalışmadığını ve parasının olmadığını söyleyince, 'Musul' adlı dolandırıcı yapabileceği bi şey olmadığını ifade ederek telefonu kapattı. Daha sonra muhabirimiz şarlatanı yeniden arayarak bin lira para ayarladığını ifade etti ve 'yeterli mi? diye sordu. Paraya ulaştığını anlayan şarlatan bunun rahatlığı ile banka iban numarasını paylaştı.



İnsanları internet sitesinden kendisine çekiyor

Muhabirimizi tuzağa düşürmeye çalışan şarlatanın insanları kurduğu internet sitesi üzerinden kendisine çektiği öğrenildi. Kendisine medyummusul.com isimli internet sitesinden dolandırılacak eleman temin eden sahte hoca, internet sitesinde kendi adamları tarafından yazdırdığı yorumlarla da kendisini güvenilir hale getirmeye çalışıyor. Sitesindeki 'kimdir?' bölümünde de ünlü medyumlardan ders aldığını belirten dolandırıcı, yaptığını iddia ettiği sahte büyülerin çeşitlerine bile sitesinde yer veriyor.