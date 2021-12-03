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İSLAM Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mehmet Kapukaya'dan altın ve dolar uyarısı!
İSLAM

Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mehmet Kapukaya'dan altın ve dolar uyarısı!

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mehmet Kapukaya, "Artan-azalan" Dolar/TL ve gram altın fiyatlarına göre alım-satım yapmak caiz midir?" sorusunu cevapladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 23:05:00 -
Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mehmet Kapukaya'dan altın ve dolar uyarısı!

 Yeniakit.com.tr 

Altın ve Para Piyasaları uzmanları, içinde bulunduğumuz dönemde, toplumun "al-sat bağımlısı" haline geldiğini ifade ederek, bu durumun vatandaşlar için varlık kayıplarını da beraberinde getirdiğine dikkat çekiyor.

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mehmet Kapukaya, "Artan-azalan Dolar/TL ve gram altın fiyatlarına göre alım-satım yapmak caiz midir?" sorusunu cevapladı.

'Bir Müslüman toplum menfaatini göz önünde bulundurmalı'

Mehmet Kapukaya, "Peşin olmak şartıyla, bir para, başka bir para karşılığında farklı tutarlarda değiştirilebilir. Dolayısıyla, Türk lirası, dolar ve altının, 'peşin olmak şartıyla' karşılıklı değiştirilmeleri caizdir." dedi ve ekledi: "Bir müslüman, yapacağı işlerde kişisel kazancının yanı sıra içinde yaşadığı Müslüman toplumun menfaatini de göz önünde bulundurmalıdır. Ekonomik bir faaliyeti, içinde yaşadığı ülkesine zarar verecek bir hale dönüşmüşse, o işten uzak durmak dini duyarlılığın bir gereğidir."

İnternet bankacılığı ile yapılan alım-satımlar!

Döviz ya da altım alım-satım işlemlerinin bankalar üzerinden yapılması durumunda dikkat edilmesi gerekenlere de değinen Kapukaya, şunları söyledi: "İşlem internet bankacılığı üzerinden yapılıyorsa şu hususa dikkat edilmelidir: Bedelleri peşin ödenmek şartıyla günlük kur üzerinden internetten döviz-altın alınıyor ve kabz gerçekleşiyor (satıcının hesabından çıkıyor ve alıcının hesabına geçiyorsa) ve bu işlem sonunda istenildiğinde hesaptaki döviz-altın fiziken/nakden alınabiliyorsa; bu şartlar dahilinde internet üzerinden döviz-altın alınıp satılmasında sakınca yoktur. Ayrıca altın/döviz hesabının bulunduğu bankanın herhangi bir şubesi, istenildiğinde bu altınları/dövizi fiziki olarak teslim edebiliyorsa, bu tür altın/döviz hesaplarına para yatırmakta ve günlük alım-satım yapmakta dinen bir sakınca yoktur."

Fırsatçılığa dikkat çekti!

Kapukaya, toplum menfaatlerini gözetmenin Müslümanlığın bir gereği olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"İçinden geçmekte olduğumuz hassas süreçte, ülkemize karşı ekonomik saldırıya geçenlerin heveslerini kursaklarında bırakmak; hile ve desiselerini boşa çıkarmak üzere gayret göstermek, ne kadar dini duyarlılığın bir gereğiyse, fırsatçılık yaparak küçük hesaplar peşinde koşmak ve ülkemize zarar vermek isteyenlere destek anlamına gelebilecek faaliyetlerde bulunmak da dini açıdan bir o kadar vebal taşımaktadır."

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