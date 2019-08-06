Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Kapukaya: Eşcinsellik özgürlük değil, meydan okumaktır

Taha Emre Özdemir Ankara

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mehmet Kapukaya, eşcinselliğin İslam’daki hükmüne ilişkin açıklamalarda bulundu. "Nisa Suresi'nin en başında, 'Ey insanlar, sizi tek bir nefisten yaratan Allah'tan sakının. O'na saygılı olun. O'ndan korkun. O, nesilleri Adem ile Havva'dan türetmiştir.' der.” İfadelerini kullanan Kapukaya, şunları söyledi:

“İnsan nesli Adem ile Havva’dan başladığına göre çoğalırken de böyle olması lazım. Yani sapkın hareketlerin olmaması gerekir. Peki sapkın hareketler nelerdir? Mesela eşcinsellik yapmak ve bunu savunmak bir sapkınlıktır. Kur'an-ı Kerim bizim için bir örnek midir? Elbette ki en önemli örneğimizdir. Kur'an-ı Kerim'de bu konu ile ilgili sayfalarca anlatım vardır.”

Mehmet Kapukaya, eşcinsel sapkınlıkları yüzünden helak olan Lut Kavmi’nin kıssasını şu ifadelerle anlattı:

“Lut Aleyhisselam’ın kavmi Sodom ve Gomora'da yaşıyordu. Sapkın bir kavimdi. Sapkının karşılığı nedir? Düzgün bir kavim. Bunları yapanlar için düzgün bir kavim mi diyeceğiz? Bunları yapanlar elbette ki sapkın bir kavimdir. Kadınlarla evlenmiyorlar, cinsel ihtiyaçlarını erkeklerle gideriyorlardı. Lut Aleyhisselam'ın görevleri arasında bu da vardı. Kavmine, 'Bakın böyle yapmayın. Bunlar sapkın hareketlerdir. Allah-u Teala neden bir tek erkek ya da kadın cinsiyeti yaratmadı da hem erkek hem de kadın yarattı?' diyordu. Lut Aleyhisselam'ın evine melekler geldi. Erkek kılığındaydılar. Hazreti Lut korktu. Çünkü kavmi Lut Aleyhisselam'ın evine iki erkek geldiğini öğrendi. Hemen Lut Aleyhisselam'ın evine yöneldiler. Kötü ve pis emellerine ulaşmak istiyorlardı. Hazreti Lut onların geldiğini görünce dışarı çıkarak, 'Allah bu kadınları neden yarattı? Onlar evlenmeniz içindir. Nikahlanmak sureti ile onlarla yuva kurun. Allah'tan korkun. Misafirlerimin karşısında beni rezil etmeyin. İçinizde bir akıllı adam yok mu?' dedi. İçlerini kötülük bürüyen kavmi dedi ki, 'Bizim kadınlarla bir işimiz yok. Sen bizim ne istediğimizi biliyorsun. Hazreti Lut daraldı ve 'Keşke size direnecek bir gücüm olsa.' dedi. Cenab-ı Hak Lut Kavmi'nin nasihatlerden anlamayacağını görünce Lut Aleyhisselam'a gelen melekler kendilerini açıklayarak, 'Ey Lut Korkma. Biz Allah'ın melekleriyiz. Kavmin sana ulaşamaz. Bize de ulaşamazlar. Gecenin bir yarısında aile fertlerini de yanına alarak buradan git. Ardına falan bakma. Hanımın hariç. Onu da burada bırak. Çünkü o iman etmedi. Senin karına da toplumun başına ne geliyorsa o gelecek.' dediler. Azabın geleceği zaman sabah vaktiydi. O an yaşanan dehşet şöyle anlatılıyor: 'Bizim emrimiz geldiği zaman o şehrin altını üstüne çevirdik. Allah tarafından özel işaretlenen taşları onların üzerine yağdırdık. Onlar yerle bir oldular.' "Bu sapkın hareketler Lut Kavmi'nde böyle cezalandırılmıştır.”

Lut Kavmi’nin başına gelenlerden ders alınması gerektiğini vurgulayan Kapukaya, sözlerine şöyle devam etti:

“Toplumumuzda da eşcinsel tarzlar her zaman kötü görülmüştür. Bu bir tercih meselesi değildir. Sapkınlık mıdır? Evet bu bir sapkınlıktır. Bu tür insanların tedaviye ihtiyaçları var. Bunlar tedavi olsunlar. Benim Müslüman ülkemde bu tür hareketlerin yapılması özgürlük değil; meydan okumak ve tahriktir. Bir Müslüman bunlara destek çıkamaz. Maalesef bazı Müslümanlarda fikir özgürlüğü diyerek bunlara destek oluyorlar. Ben de onlara soruyorum: Siz bunlara sahip çıktığınız zaman yarın Allah size, 'Neden benim helak ettiğim bir toplumun benzer hareketlerini yapan insanlara sahip çıktınız?' diye sorarsa?”