Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Kapukaya anlattı: Kurban etinin ne kadarı dağıtılmalı?

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri YüksekKurulu Üyesi Mehmet Kapukaya, İslam'a göre kurban etlerinin nasıl kullanılması gerektiğini anlattı.

Kurbanlık hayvandan elde etilen ette ihtiyaç sahiplerinin de hak sahibi olduğunu hatırlatan Kapukaya, "Kurban etleri normal olarak üç bölüme ayrılır. Bunlardan üçte birini ev halkına, üçte birini evimize gelen misafirlerimize ederiz. Kalan üçte birini ise ihtiyaç sahiplerine ulaştırırız. İslam'a göre normal olan bu şekildedir." dedi.

'İnsanlar kurbanı et yemek için kesmemeli'

"İslam'ın ilk zamanlarında müslümanlar çok yoksulken Peygamber Efendimiz (SAV) kurban etlerinin evlerde üç günden fazla bekletilmemesini tavsiye etmiştir." diyen Kapukaya, "Efendimiz (SAV)'ın buradaki maksadı etin bir an önce yoksullara ulaşmasını sağlamaktı. Kurban ibadetinde esas gözetilecek husus budur. İnsan kurbanı et yemek için kesmiyor. Böyle bir düşüncesi olan eti kasaptan da alabilir. Kurban kesilmesindeki esas maksat yoksulluğundan dolayı bir yıl boyunca et alamayan insanların gözetilmesidir." ifadelerini kullandı.

İslam coğrafyasındaki mazlum müslümanların da unutulmaması gerektiğine dikkat çeken Mehmet Kapukaya, sözlerine şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz ki müslümanlar son zamanlarda kurban bedellerini İslam coğrafyasındaki mazlumlara bağış olarak göndermeye başladı. Bizim dünya üzerindeki müslümanları da düşünmemiz gerekiyor. Tabii ki burada hep bağış yapalım kurbanlarımızı evimizde kesmeleyim demiyorum. İmkan varsa hem bağış yapalım hem de evlerimizde kurban keselim ki bu ibadeti çocuklarımıza da öğretelim."