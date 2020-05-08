  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Din İşleri Yüksek Kurulu emekli üyesi İrfan Yücel ilk kez açıkladı! 'Bizi fetva çıkarmaya zorladılar'

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu emekli üyesi İrfan Yücel, kaleme aldığı "Peygamberimizin Hayatı" adlı kitabında, 1980 darbesi sonrası Kenan Evren’in yaptığı baskıları yazdı.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 15:33:00 - 2020-05-08 15:34:18
Din İşleri Yüksek Kurulu emekli üyesi İrfan Yücel ilk kez açıkladı! 'Bizi fetva çıkarmaya zorladılar'

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu emekli üyesi İrfan Yücel, 1980 darbesi sonrası Kenan Evren’in başörtüsü hakkında aleyhte fetva çıkartmak için çabaladığını söyledi.

Son peygamber Hazreti Muhammed'in hayatını, sade ve akıcı bir dille anlattığı "Peygamberimizin Hayatı" adlı eseriyle tanınan Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu emekli üyesi İrfan Yücel, 1980 darbesi sonrası Kenan Evren’in başörtüsü hakkında aleyhte fetva çıkartmak için çabaladığını söyledi.

Yücel şu açıklamalarda bulundu:

"Kurulda olduğum dönemlerdeki karşılaştığımız en önemli şeylerden biri, meşhur bir başörtüsü kararı vardır. O yıllarda 1980 ihtilalinden sonra bu bir baskı unsuru olarak kullanıldı. Başkanlıkta o kurul kararını ben kaleme aldım. Kurul'dan, 'Başörtüsünün İslami bir emir olduğu... Bu iman işi değil ama dinin emridir. Bunun dışında Müslüman başka türlü yapmamalıdır ama yapanlar dinden falan çıkmazlar. Din hürriyeti varsa, bu konuda baskı yapılması da insan haklarına aykırıdır.' kararı çıkarıldı. O zaman daha Kurul dağılmamıştı. Arkadaşlarımızın bir kısmı vardı, onlar da imzalamış oldular. O karar bize büyük bir itibar sağladı halk üzerinde ama Milli Güvenlik Kurulu tabii bundan hoşnut olmadı. Hatta o zaman reis, Tayyar Altıkulaç'tı. Tayyar Altıkulaç'a da baskılar yapıldı. Tayyar Altıkulaç'a 'Bu kararı değiştirt, Kurul'dan başka bir karar falan al' diye telkinlerde bulunuldu. O dedi ki 'Kurul beni dinlemiyor'. Sanki değişmesini istiyormuş da; tabii öyle değil aslında. 'O zaman ne yapalım buna? İlahiyat fakültelerinde bir çözüm bulmak lazım. İlahiyat fakültelerinden, fıkıh profesörlerinden bir kurul teşkil edip bu konuda onlardan bir mütalaa isteyelim.' denildi.

Kenan Evren başörtüsü aleyhine karar çıkarmak için Din İşleri Yüksek Kuruluna çok baskı yaptı. Kenan Paşa soruyor, 'Ne olur o mütalaa?'. Tayyar Altıkulaç, 'Vallahi bundan farklı bir şey olmaz. Onlar da bunu söyler' demiş. Kenan Evren 'O zaman yapmayalım. Madem ki aynı şekilde karar verilecek. Bu daha çok perçinler.' demiş, ondan vazgeçmişler. Başörtüsü kararının değiştirilmesi konusunda baskılar yapıldı. Son yıllara kadar yapıldı durdu. Hatta Mehmet Nuri Yılmaz döneminde bile yapıldı. Aynı şekilde onun döneminde ayrıca Din İşleri Yüksek Kurulu yeniden karar aldı. Öbürü biraz kısaydı, bu biraz daha da uzatıldı. Deliller de serdedilerek karar alındı."

Cübbeli Ahmet Hoca’dan dikkat çeken sözler: Bu durum caizdir
Cübbeli Ahmet Hoca’dan dikkat çeken sözler: Bu durum caizdir

Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca’dan dikkat çeken sözler: Bu durum caizdir

Ramazan'ın 15'inde gökten bir ses mi işitilecek? Cübbeli Ahmet Hoca açıkladı
Ramazan'ın 15'inde gökten bir ses mi işitilecek? Cübbeli Ahmet Hoca açıkladı

Gündem

Ramazan'ın 15'inde gökten bir ses mi işitilecek? Cübbeli Ahmet Hoca açıkladı

Mehmet Görmez’den Ali Erbaş açıklaması: Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu yasakları...
Mehmet Görmez’den Ali Erbaş açıklaması: Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu yasakları...

Gündem

Mehmet Görmez’den Ali Erbaş açıklaması: Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu yasakları...

Erbakan'ın o sözleri yeniden gündem oldu! Ankara Barosu'na böyle tepki gösteriyorlar
Erbakan'ın o sözleri yeniden gündem oldu! Ankara Barosu'na böyle tepki gösteriyorlar

Gündem

Erbakan'ın o sözleri yeniden gündem oldu! Ankara Barosu'na böyle tepki gösteriyorlar

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Bu adam için harekete geçilsin
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Bu adam için harekete geçilsin

Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Bu adam için harekete geçilsin

Prof. Dr. Mehmet Görmez: Her türlü kınamayı hak ediyorlar
Prof. Dr. Mehmet Görmez: Her türlü kınamayı hak ediyorlar

Gündem

Prof. Dr. Mehmet Görmez: Her türlü kınamayı hak ediyorlar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı