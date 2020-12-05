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Gündem Din İşleri Subayı nedir, başvurusu nasıl yapılır?
Gündem

Din İşleri Subayı nedir, başvurusu nasıl yapılır?

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri ve Özel Kuvvetler Komutanlığı'na muvazzaf subay alımı gerçekleştirilecek. Adaylar, 10 Aralık 2020 tarihine kadar Personel Temin Dairesi Başkanlığı’nın internet adresinden, e-devlet bilgileri ile giriş yaparak ön başvurularını yapabilirler. Kıbrıs Barış Harekatı'ndan beri ataması yapılmayan ‘Din İşleri Subaylığı' için de ilan duyuruldu. Din İşleri Subayı ne demek, başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-12-05 20:57:00 -
Din İşleri Subayı nedir, başvurusu nasıl yapılır?

Din İşleri Subayı kadrosu için alımlar yeniden açıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde görev almak üzere muvazzaf subay (din subaylığı) adayı alımı yapılacak. Peki, Din İşleri Subayı ne demek, başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte detaylar…

Din işleri subayı nedir?

Askeri personelin moral, sosyal refah ve mutluluğunun arzu edildiği seviyeye ulaşması için manevi telkinlerde bulunan, din eğitimini, ibadet ve dinî törenler, din işlerinin sevklerini idare edecek din subayı alımı yapılacak.

Başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Adayların İlahiyat Fakültesi ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanından mezun olması gerekmektedir. Muvazzaf subay alımları için son başvuru tarihi 10 Aralık 2020 olarak açıklandı.

Adaylar, ön başvurularını belirlenen tarihe kadar Personel Temin Dairesi Başkanlığı’nın internet adresinden, e-devlet bilgileri ile giriş yaparak, çevrimiçi (online) olarak yapabilecekler.

 

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