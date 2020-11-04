Din görevlilerine saldırmak kimseyi yüceltmez!

Mustafa Şaşmaztürk Ankara

İrfan Kaşıkçıoğlu, “İzmir’de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ederken tüm Türkiye yardımlarıyla dualarıyla güzel İzmirimizin ve İzmirlilerin acısını paylaşmaya çalışıyor. Tek vücut olduğumuz bu dönemde kendilerine din görevlilerine ve dindarlara sataşma misyonu biçen bazı çatlak sesler yine kin ve nefretlerini kustular. Diyanet İşleri Başkanlığı’na alınacak 5 bin personeli içine sindiremeyen bu din düşmanları sosyal medya hesaplarından arama kurtarma köpeklerinin insanlığa din görevlilerinden daha faydalı olduğunu söyleyecek kadar şirazeden çıktıklarını ortaya koydular. Kin ve nefretlerinin boyutunu bu açıklamaları ile ortaya koyan bu şahıslar hakkında sendika olarak suç duyurusunda bulunacağımızın ve konunun takipçisi olduğumuzun bilinmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Din Görevlileri Sahipsiz Değildir”

Din görevlisine, camiye, insanların kutsallarına saldırmanın hiç kimseyi yüceltmeyeceğini belirten Kaşıkçıoğlu, “Bizim dinimiz kardeşlik, merhamet, yardımlaşma dinidir. Din görevlilerimiz bunun öğretisini yapar. Pandemi döneminde Vefa Destek Grupları’ndaki, filyasyon ekiplerindeki çalışmaları ile örnek gösterilen din görevlilerimiz, 15 Temmuz’da salaları ile Kurtuluş Savaşı’nda Sütçü İmamlarımızla bu vatan için bu millet için canlarını kanlarını ortaya koymuşlardır. Hiç kimse din görevlilerinin sahipsiz olduğunu yaptıkları çirkin saldırıların yanlarına kar kalacağını sanmasın” ifadelerini kullandı.