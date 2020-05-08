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Din Görevlileri Derneği’nden 250 aileye gıda yardımı

Erzurum Din Görevlileri Yardımlaşma ve Dayanışma derneği tarafından 250 aileye gıda yardımında bulunuldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 10:23:49 -
Din Görevlileri Derneği’nden 250 aileye gıda yardımı

Erzurum Din Görevlileri Yardımlaşma ve Dayanışma derneği tarafından 250 aileye gıda yardımında bulunuldu.


Konu İle ilgili açıklama yapan Dernek Başkanı ve Lalapaşa Camii İmam Hatibi Emrullah Kaçar şunları söyledi;


‘’Şu anki salgın hastalık nedeniyle özellikle iş yeri kapalı olan ve ihtiyaç sahibi olan 250 ailemize hayırseverlerin ve dernek üyelerimizin katkıları ile gıda yardımında bulunduk. Özellikle içinden geçtiğimiz bu süreçte gerek vefa destek gruplarında gerekse kendi bölgelerinde canla başla fakirin ve ihtiyaç sahibinin yardımına koşan ve her daim alanda bulunan din gönüllüsü hocalarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Sağlık çalışanlarımızla, din görevlilerimizle ve alanda her türlü fedakarlıkta bulunan tüm kardeşlerimizle milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu süreci hep birlikte atlatacağız inşallah.”

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