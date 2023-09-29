Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce çevrim içi olarak düzenlenen “Uluslararası İlahiyat Programı (UİP) Lisansüstü Öğrencileri Buluşması” programına katıldı.

“UİP’ten mezun olan 400 civarında gencimiz, İslam’ın hayat veren mesajını insanlıkla buluşturuyor”

Başkanlığın UİP programındaki öncelikli hedefinin bu programdan mezun olan gençlerin geldikleri ülkelerde din hizmeti vermeleri olduğunu ifade eden Başkan Erbaş, “Hamdolsun Uluslararası İlahiyat Programı, şimdiye kadar 1000’in üzerinde mezun verdi. Halen 500’e yakın öğrencimiz UİP programında eğitimine devam etmektedir. Bu programdan mezun olan 400 civarında gencimizle de dünyanın farklı bölgelerinde din-i mübin-i İslam’ın hayat veren mesajını insanlıkla buluşturuyor olmanın kıvancını yaşıyoruz.” diye konuştu.

“Asırlardır kimsesizlerin kimsesi olmuş bir milletin varisleriyiz”

Başkan Erbaş, UİP öğrencilerinin, İslam’ın rahmet mesajını, aydınlık yolunu, bilgi ve hikmet boyutunu öğrenerek dünyaya anlatma görevi bulunduğuna işaret ederek, sözlerine şöyle devam etti:

“Nerede yaşarsanız yaşayın içinde bulunduğumuz toplumu mutlaka iyi tanımalısınız. Toplumun çekirdeği olan aileyle, toplumun umudu olan gençlikle ilgili çalışmalarda yer almalısınız. İçinde yaşadığınız toplumun bugünü ve yarınlarına dair söyleyecek sözünüz olmalı. Bulunduğunu tüm ortamlarda ‘iyiliği emretmek, kötülükten men etmek’ düsturunca iyiliği hakim kılmak için mücadele etmelisiniz. Bu ideal, inancımızın ve ecdadımızın bizlere bıraktığı kıymetli bir emanettir. Bu emanet, bu ulvi vazife, elbette bütün ağırlığıyla hepimizin omuzlarındadır. Zira bizler, yeryüzünde adaleti, merhameti, iyiliği egemen kılmayı amaç edinen bir medeniyetin mensuplarıyız. Din, dil, ırk ve asabiyet gözetmeksizin bütün insanlığa iyilik eli uzatan bir inancın müntesipleriyiz. Asırlardır mazlumların hamisi, gariplerin umudu, yoksulların sığınağı, kimsesizlerin kimsesi olmuş bir milletin varisleriyiz.”

“Müslümanlara karşı ayrımcılık, ötekileştirme ve dışlama politikaları geliştirilmektedir”

Son yıllarda Batı dünyasında İslam’a ve değerlerine yönelik yapılan saldırılara ilişkin de konuşan Başkan Erbaş, “İslamiyet, günümüzde özellikle Batı dünyasında zorlu bir dönemden geçmektedir. Batılı halkların zihnine bilinçli olarak İslam korkusu kazınmaya çalışılmaktadır. Bu korku üzerinden de Müslümanlara karşı ayrımcılık, ötekileştirme ve dışlama politikaları geliştirilmektedir. Gelinen noktada İslam karşıtlığı maalesef endişe verici boyutlara ulaşmış durumdadır. Esasen İslam düşmanlığı, belli çıkar odaklarının kendi menfaatlerini ve karanlık emellerini gizledikleri bir paravan olarak kullanılmaktadır.” ifadelerini kullandı.

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Başkan Erbaş, İslam düşmanlığına çözüm olarak, İslam karşıtlığının yükselişte olduğu bölgelerde İslam’ın evrensel hakikatlerinin insanlığa tanıtılması noktasında kendilerine büyük görevler düştüğünü belirterek, söz konusu toplumlarda önyargıyı, korku ve endişeyi gidermek, oluşturulan gerilim ortamını sağlıklı bir iletişimle aşmak için planlı ve etkin çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.

“Hayatlarınızı ve hayallerinizi her zaman doğrular üzerine bina edin”

Konuşmasının sonunda öğrencilere büyük hedefleri olması konusunda tavsiyede bulunan Başkan Erbaş, “Hedeflerinize doğru yol alırken doğruluktan ve istikametten asla ödün vermeyin. Hayatlarınızı ve hayallerinizi her zaman doğrular üzerine bina edin. Yürüdüğünüz yol daima sırat-ı müstakim olsun.” şeklinde konuştu.

Programa, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun da katıldı.