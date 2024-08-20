“Din afyondur”dan, “Dincilik afyondur”!
Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...
Anası, babası, ninesi, dedesi, amcası dayısı “Din afyondur” diyordu..
Şimdi torunu, yeğeni, oğlu; birazcık değiştirmiş, “Dincilik afyondur” diyor..
Samimi fikrinin bu olduğunu sanmıyorum..
Dincilik yaparak..
Dine inanmadığı halde, dine inanıyormuş gibi yaparak..
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Müslümanmış gibi kendini tanıtanlar, aslında etraflarını afyonluyorlar..
Çevresindekileri, uyutuyorlar..
Esas karşı çıkmamız gereken, dini inançları hayatında yaşamadığı halde, dine inandığı görüntüsü veren kişiler.
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