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Spor Dimitris Pelkas İstanbul'da! Başakşehir ile anlaşma sağlandı
Spor

Dimitris Pelkas İstanbul'da! Başakşehir ile anlaşma sağlandı

Yeniakit Publisher
2023-07-21 09:06:00 -
Dimitris Pelkas İstanbul'da! Başakşehir ile anlaşma sağlandı

Süper Lig ekibi Rams Başakşehir, Fenerbahçe'yle kontratı biten Yunan 10 numara Dimitris Pelkas'ın transferinde sona geldi. Turuncu-lacivertliler, 29 yaşındaki oyuncuyu bugün sağlık kontrolünden geçirdikten sonra resmi imzayı atacak. Pelkas, geçen sezon kiralık oynadığı Hull City'de 26 maçta 2 gol, 1 asist katkısı sağladı.

Gelecek sezon Trendyol Süper Lig'de ilk 4'e girebilmek için transfer çalışmalarını sürdüren Rams Başakşehir, Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona eren Yunan 10 numara Dimitris Pelkas'ın transferinde sona geldi.

Rams Başakşehir, Dimitris Pelkas ile anlaşmaya vardı. Dimitris Pelkas sağlık kontrollerinden geçmek için bugün İstanbul'a geldi. Yunan futbolcu sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak.

29 yaşındaki futbolcu, Başakşehir'den yıllık 1,3 milyon euro maaş alacak.

26 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak gittiği Hull City formasıyla 26 resmi maça çıkan Dimitris Pelkas bu karşılaşmalarda 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı.
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Pelkas, Fenerbahçe formasıyla 2 sezonda toplam 67 maçta 13 gol 8 asist kaydetti.

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