Gündem Dilovası’ndaki yangında kahreden detay "Birbirlerine sarılıp ölmüşler"
Dilovası’ndaki yangında kahreden detay "Birbirlerine sarılıp ölmüşler"

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki parfüm dolum tesisi faciasında hayatını kaybeden Esma Gikan'ın eşi Aytekin Gikan, “Arkada çalışan insanlar kendilerini soyunma odasına veya mutfağa atmışlar. Orada birbirlerine sarılarak ölmüşler” dedi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki parfüm dolum tesisi faciasında eşi Esma Gikan'ı kaybeden Aytekin Gikan, açıklamalarda bulundu. Tesiste tek bir kapı olduğunu ve başka çıkış bulunmadığını vurgulayan acılı eş, "Yangın kapıda başlamış. Arkada çalışan insanlar kendilerini soyunma odasına veya mutfağa atmışlar. Orada birbirlerine sarılarak ölmüşler" dedi. Gikan, eşinin sigortasız çalıştırıldığı için 2 ay önce işten ayrıldığını ancak iş yerinden gelen ısrarlar üzerine yeniden başladığını anlatarak, "Eşime 700-750 lira yevmiye veriliyordu. Ayrıca 100 lira da öğle yemeği için veriliyordu. Ben akşam çıkarttım, sabah geri çağırdılar. Sigorta da olmadı. Olan bize oldu" diye konuştu.

Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan tesiste cumartesi sabah saat 09.00 sıralarında çıkan yangında Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esatoğlu (16), Esma Gikan ve Hanım Gülek'in (52) hayatını kaybetti; 1'i ağır 7 kişi de yaralanmıştı.

“BUNUN HESABINI KİM VERECEK”

Faciada eşi Esma Gikan'ı kaybeden Aytekin Gikan, İHA'ya açıklamalarda bulundu. Eşinin de iş yerinde sigortasız çalıştırıldığını söyleyen Gikan, ihmallere de dikkati çekti. Gikan, "Burada 15, 16, 17 yaşındaki çocuklar çalıştı, onlar da sigortasızdı. Burada 6 can gitti. Herhangi bir yangın merdiveni, yangın söndürme sistemi yok. Burada ihmal var, cinayet var. Benimle 3 çocuğum ortada kaldık. Ayrıca 6 ocak söndü. Bunun hesabı kim verecek? Kime sorulacak. Bu iş yerinin ruhsatı da yok"dedi.

“BİRBİRLERİNE SARILARAK CAN VERMİŞLER”

Tesisi göstererek konuşmasına devam eden Gikan, şu ifadeleri kullandı:

"Şu gördüğünüz iki tane boru var. Biri soyunma odası, biri mutfak. Şu mutfak veya soyunma odasında herhangi bir yangın merdiveni, herhangi bir çıkış kapısı olsaydı belki şu anda biz bunları bunları konuşmazdık. İş yeri sahibi kaçarken oğluyla beraber iki çuval parayla yakalanmış. 6 kişinin görevden alındığı söylendi. İsterse hepsi görevden alınsın ne olacak? Yanan ocaklar var. Şuan da ben ve 3 çocuğum ortada kaldık. Bunun sorumlusu kim? Bunun hesabını kim verecek. Çıkış için tek yeri var. Altta çıkış yok. Sadece çıkış olarak gördüğünüz yer var. Başka bir çıkışı yok. Zaten yangın kapıda başlamış. Arkada çalışan insanlar kendilerini soyunma odasına veya mutfağa atmışlar. Orada birbirlerine sarılarak ölmüşler."

“OLAN GARİBANLARA OLUYOR”

Aytekin Gikan, sözlerine şöyle devam etti:

"Buraya zabıta amiri en az 20 kere gelmiş. Hiç mi, 'yangın merdiveni yok', 'yangın söndürme sistemi yok' dememiş? Maliye de gelmiş, kontrol etmiş. Buranın çalışma ruhsatı da yok. Son anda eğer çıkartılmışsa onu bilemiyorum. Bu iş yeri 4 yıldır burada. Olan bizim gibi garibanlara oluyor."

“EŞİMİ 2 AY ÖNCE İŞTEN ÇIKARTMIŞTIM”

Eşinin kendisine destek olmak için çalıştığını söyleyen Gikan, "Ben 20 bin lira ev kirası ödüyorum. Eşim de maddi-manevi bana yardımcı olmak için çalışıyordu. Ben sigortasız çalıştırıldığı için eşimi işten çıkartmıştım. Herhangi bir şey olursa diye korkum vardı. Eşime 700-750 lira yevmiye veriliyordu. Ayrıca 100 lira da öğle yemeği için veriliyordu. İşten çıktıktan sona iş yerinden telefon açtılar, kapıya geldiler. 'Gel, bizimle çalış. İşe elin yatkındı, çok çalışıyorsun. Bize de lazımsın, sigorta yapacağız' dediler. Ha bu gün ha yarın derken bu şekilde yetiştirdiler. Bu anlattığım 2 ay önce oldu. Eşimi 2 ay önce işten çıkartmıştım. Ben akşam çıkarttım, sabah geri çağırdılar. Sigorta da olmadı. Olan bize oldu" şeklinde konuştu.

Aynı aileden 3 kişinin de olay sırasında vefat ettiğini hatırlatan acılı eş, "Burada ocaklar söndü. Okul harçlığını çıkartmak için çalışan da vardı, ailesini geçindirmek için çalışanlar da vardı" sözlerine ekledi.

1
