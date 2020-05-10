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Aktüel

Dilovası’nda şehit anneleri unutulmadı

Dilovası’ndaki Anneler Günü etkinliğinde şehit anneleri de unutulmadı.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 18:32:22 -
Dilovası’nda şehit anneleri unutulmadı

Dilovası’ndaki Anneler Günü etkinliğinde şehit anneleri de unutulmadı.


Dilovası’nda Anneler Günü’nde düzenlenen etkinlikte ilçe protokolü, anneleri ziyaret ederek özel günlerini kutladı. Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Dilovası İlçe Emniyet Müdürü Timur Uzun ve Dilovası İlçe Jandarma Komutanı Sait Arı, Dilovası’nda yaşayan şehit annelerini ziyaret etti. Korona virüs salgını günlerine denk geldiği için tedbirlerin üst seviyede tutulduğu ziyarette, şehit annelerine günün hatırası olarak küçük bir hediye de verildi.


Ziyarete dair açıklamalarda bulunan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Onlar bizim büyüklerimiz. Onlar bizim annelerimiz. Evlatlarını bu vatan için feda etmiş büyük insanlar onlar. Sadece çocuklarının değil bu vatanın da anneleri onlar. Biz de bugün onları yalnız bırakmak istemedik. Bir ziyaretle gönül hoşluğu olsun istedik. Umarım makbule geçmiştir" şeklinde konuştu.

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