Dilovası’nda imar sorunları çözülen 72 kişi tapusuna kavuştu

Dilovası Belediyesi tarafından 30 bin metrekarelik alanın imar çalışmaları tamamlanarak 72 kişiye tapusu teslim edildi.

Dilovası Orhangazi Mahallesi’ndeki yaklaşık 30 bin metrekarelik alanın imar çalışmaları tamamlanarak vatandaşlara tapuları verildi. Dilovası Kültür Merkezi’nde gerçekleşen törene Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut, İlçe Tapu Müdürü Rafet Arıbaş, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Gülay Artut ve Gençlik Kolları Başkanı Emre Sarıca, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Korona virüs salgını nedeni ile sosyal mesafe önlemlerinin alındığı törende konuşan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “El ele, gönül gönüle ilçemizin sorunlarını çözmeye devam ediyoruz. Ortak akılla, birlikte kararlar alarak Dilovası’nda engelleri aşıyoruz. Nice hizmetlere, nice güzelliklere, nice projelere birlikte imza atıyoruz. Dilovası için dev adımları, 50 bin yürek, birlikte gerçekleştiriyoruz. Bugün de mutlu bir gün! Hep birlikte güzel bir akşamı yaşıyoruz. İlçemizin imar problemleri bir bir çözüldüğü için mutluyuz. Sizlere olan sözümüzü yerine getirdiğimiz için mutluyuz. Yüzlerinizi güldürdüğümüz için mutluyuz” dedi.

Geçtiğimiz dönemlerde 2B alanlarında kalan arazilerin tapu dağıtımının gerçekleştiğini belirten Şayir, “Dilovalılar’ın tapu sorunun çözümü için yoğun bir mesai ortaya koyduk ve şükürler olsun ki sorunun çözümü için, bugün önemli bir adım atıyoruz. Taahhüt ettiğimiz; ‘İmar Sorunu Olmayan Bir Dilovası’ sözümüzü yerine getirmek adına, kuvvetli bir adım daha atıyoruz. Orhangazi Mahallemizde, 26 bin 119 metrekarelik bir alanda imar uygulamamızı gerçekleştirdik. 30 yıldır çözülemeyen bir problemi bitirdik. 2012’den beri ilerlemeyen bir sorunu nihayete erdirdik. Toplam 72 parselin işlemleri sona erdi. Vatandaşlarımız artık “acaba”larla yaşamak mecburiyetinde değil” diye konuştu.

Tüm Dilovası’nın imar sorunu bitinceye kadar çalışmalarına devam edeceklerinin altını çizen Hamza Şayir, “Elbette ki, tüm hemşehrilerimizin sorunu çözülünceye kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın, ilçemizi imar sorunundan arındıracak, yükselen şehir Dilovası’nda artık bu konuları, sorun olmaktan çıkartacağız. Herkes emin olsun, bugün attığımız adım diğer adımların da habercisi olacak. Orhangazi mahallemizden başlayan bu hareket, imar sorunu olan tek bina kalmayıncaya kadar devam edecek” şeklinde konuştu.

Başkan Şayir’in ardından konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, “Güzel bir çalışmanın neticesinde bugün bir araya gelerek yıllardır mağdur olan 72 vatandaşımızın tapu sorununu çözmüş bulunuyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç.Dr. Tahir Büyükakın ve Dilovası Belediye Başkanımız Hamza Şayir’in özverili çalışmaları sonucu vatandaşlarımızın sorunları tek tek çözülüyor. Vatandaşlarımızın tapu sorunun çözülmesinde ayrıca destek olan Dilovası Kaymakamımız Mustafa Asım Alkan ve Dilovası Tapu Müdürümüz Rafet Arıbaş’a da ayrıca teşekkür ediyorum. Halka hizmet noktasında taş üstüne taş koyan herkesin başımızın üstünde yeri vardır. Tapularına kavuşan vatandaşlarımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından tapuları tek tek protokol tarafından dağıtılırken 72 kişi, tapularına kavuşmanın sevinci ile emeği geçen herkese tek tek teşekkür ettiler.