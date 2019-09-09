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Dilovası yüzme havuzunun dış cephesi tamamlanıyor

KOCAELİ (İHA) – Dilovası’nda yeni sporcuların yetişeceği yarı olimpik yüzme havuzunun dış cephesi kaplamasında sona yaklaşıldı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 13:39
Dilovası yüzme havuzunun dış cephesi tamamlanıyor

KOCAELİ (İHA) – Dilovası’nda yeni sporcuların yetişeceği yarı olimpik yüzme havuzunun dış cephesi kaplamasında sona yaklaşıldı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin pek çok yerinde inşa edilen yarı olimpik yüzme havuzlarından birisini de Dilovası’na kazandırıyor. İnsan vücudu acısından fiziksel hareketlilik nedeniyle en ideal sporlar arasında yerini alan yüzme sporu, Büyükşehir’in inşa ettiği tesisler ile yaygınlaştırılıyor. Dilovası’nda inşa edilen yarı olimpik yüzme havuzu küçük yaştan itibaren yeni yüzücülerin yetişmesine ev sahipliği yapacak. İnşaat çalışmaları hızla süren yapının havuz mahallinde seramik imalatı ve dış cephelerden üçü tamamlanırken bir cephede kaplama çalışmasına devam ediliyor.


Büyükşehir Belediyesi, spora ve sporcuya verdiği desteği arttırarak sürdürüyor. Bu kapsamda Dilovası’nda yapımı devam eden ve manzarası ile de ayrı bir güzelliği olan yarı olimpik yüzme havuzunun inşası titizlikle gerçekleştiriliyor. Hızla devam eden çalışmalar kapsamında yapının havuz ve tribünlerinde seramik imalatları bitirilirken çevre saha beton çalışmaları da gerçekleştirildi.


Tüm binada saten alçı sıva ve iç mahallerin, koridorların doğrama montajları tamamlandı. Cephelerde doğramaların cam montajları, havuz mahallinde alçıpan duvar kaplama imalatları, tüm mahallerde yangın tesisatı eksiklerin yapımı ve havalandırma tesisatı eksikleri giderilme çalışmaları bitirildi. Şuanda yapı içerisinde boyama çalışmaları gerçekleştiriliyor.


Dilovası Bilal-i Habeş Caddesi üzerinde yer alan Dilovası Spor Salonu ve Şehit Nihat Karadaş Spor Tesisi arasında kalan alanda yarı olimpik yüzme havuzu inşa ediliyor. Projenin toplam inşaat alanı 4 bin 200 metrekare olacak. Yapının bodrum katında 2 adet masa tenisi salonu, 2 adet satranç ve 1 eğitmen odası ile soyunma odaları ve duşlar yer alacak. Yapının tesisat su deposu, kazan dairesi, havuz tesisat odası ve klima santrali gibi kısımlar da bu katta bulunacak.


Yapının zemin katı giriş fuayesi, yarı olimpik yüzme havuzu ve çocuk havuzundan oluşacak. Ayrıca bu katta kafeterya, 2 adet antrenör odası, 2 adet soyunma odası ve büro birimleri yer alacak. Birinci katta ise kat fuayesi, bay ve bayan spor salonu, soyunma ve duş alanları, mescitler ve 94 kişilik seyirci tribünü bulunacak.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 13:39
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