Dilovası yangınıyla ilgili flaş gelişme! Bakan Işıkhan süreci yakından izliyor
Gündem

Dilovası yangınıyla ilgili flaş gelişme! Bakan Işıkhan süreci yakından izliyor

Cem Kaya
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Dilovası yangınıyla ilgili flaş gelişme! Bakan Işıkhan süreci yakından izliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde yaşanan yangına ilişkin açıklamalarda bulundu. Başmüfettiş görevlendirildiğini belirten Işıkhan, sürecin titizlikle takip edildiğini ve olayın aydınlatılması için tüm önlemlerin alındığını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, HAK-İŞ Konfederasyonu’na bağlı Öz Sağlık-İş Sendikası'nın Ankara'da düzenlenen 4'üncü Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Bakan Işıkhan'ın yanı sıra HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert ve sendika üyeleri de toplantıda yer aldı. Burada konuşan Bakan Işıkhan, Kocaeli Dilovası’ndaki kozmetik fabrikasında çıkan yangına ilişkin, Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki fabrikada meydana gelen yangın nedeniyle büyük üzüntü yaşadığımızı ifade etmek isterim. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralı kardeşlerimize ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaşanan elim olay nedeniyle bakanlığımız başmüfettiş görevlendirmiştir. Süreci yakından takip ediyoruz ifadelerini kullandı.

'EN FAZLA ÜYEYE SAHİP 3'ÜNCÜ SENDİKA'

Bakan Işıkhan, Öz Sağlık-İş Sendikası’nın, kurulduğu günden bu yana çalışma hayatında önemli yere sahip olduğunu, sağlık ve sosyal hizmetler iş kolunda sendikal örgütlenmenin güçlendirilmesi için çaba gösterdiğini belirterek, Bugün geldiğimiz noktada, Türkiye genelinde toplam; 2 milyon 429 bin 527 sendika üyesi işçi bulunmaktadır. Bu üyelerin yüzde 9,2’sini temsil eden Öz Sağlık-İş Sendikası, 2025 Temmuz ayı istatistik tebliğinde 224 bin 289 üyesi ile ülke genelinde en fazla üyeye sahip 3'üncü sendika konumundadır. Sağlık ve sosyal hizmetler iş kolunda ise 788 bin 228 işçi çalışmakta olup, bunların 267 bin 262’si sendika üyesidir. Bu rakamlarla birlikte 2025 yılı itibarıyla bu iş kolundaki sendikalaşma oranı yüzde 33,91 seviyesine ulaşmıştır. Ülke genelinde bu hizmet kolunda 55 bin 578 işyeri bulunmakta, bunların 4 bin 928’i sendikalıdır. Öz Sağlık-İş Sendikası, bu iş kolunda yer alan sendikalı işçilerin yüzde 84’ünü temsil ederek, açık ara en fazla üyeye sahip sendika olma başarısını sürdürmektedir dedi.

'TEKNOLOJİNİN SUNDUĞU FIRSATLARI DEĞERLENDİRİYORUZ'

Son dönemde, sosyal tarafların katılımıyla yapılan Üçlü Danışma Kurulları ve Çalışma Meclisi toplantılarında, sendikal örgütlenmenin yaygınlaştırılması, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerinin detaylı şekilde ele alındığını belirten Bakan Işıkhan, Bu yapıcı diyaloglar, çalışma hayatımızın tüm paydaşları için daha sağlam ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmemize imkan sağlamaktadır. Günümüzde teknolojinin sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendiriyoruz. Sendikal işlemlerin hızla ve şeffaf biçimde yürütülmesi için geliştirdiğimiz Sendika Bilgi Sistemi (SBS), dijital çağın gereklerine uygun, çağdaş bir platform olarak hizmete girmiştir diye konuştu.

'İSTİHDAM KALİTESİNİN YÜKSELTİLMESİ HEDEFİMİZ'

Bakan Işıkhan, 2 Ağustos'ta yürürlüğe giren, İşkolları Yönetmeliği değişikliğini hatırlatarak, Yönetmeliğin uluslararası normlarda yaşanan değişikliklere uyumlaştırılması sağlanmıştır. Sosyal adaletin güçlendirilmesi, gelir dağılımında eşitliğin artırılması ve istihdam kalitesinin yükseltilmesi hükümetimizin öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır. Asgari ücrette ve gelir vergisi uygulamalarında yapılan iyileştirmelerle çalışanlarımızın refahını artırırken, kayıt dışı istihdamla mücadelede teknolojik altyapılarımızı güçlendirmekteyiz. Mesleki eğitim ve kadın istihdamını destekleyen projelerle iş gücü piyasasını daha kapsayıcı ve kaliteli hale getirmek için kararlılıkla çalışıyoruz. Hep birlikte, çalışma hayatını daha adil, daha şeffaf ve daha kapsayıcı hale getirmek için el birliğiyle ilerliyoruz. Sizlerin bu mücadeledeki fedakarlıkları ve katkıları, ülkemizin güçlü ve huzurlu yarınlarına ulaşmasında büyük önem taşımaktadır dedi. (DHA)


