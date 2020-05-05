Dilovası Belediyesi’nden bilgisayar ödüllü kompozisyon yarışması

Dilovası Belediyesi, korona virüs nedeniyle ara verilen eğitim öğretim döneminde, evde kalan çocuklar için bilgisayar ödüllü kompozisyon yarışması düzenliyor.

Korona virüs salgını nedeniyle evde kalarak eğitimlerine uzaktan eğitimle sürdüren öğrencileri düşünen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, öğrencilerin eğitimlerine katkı sunmak için çeşitli yarışmalar düzenlemeye devam ediyor. “Evde Kal” çağrısına uyarak evde kalan öğrencilerin evde kaldıkları süre içerisinde vakitlerini daha iyi bir şekilde değerlendirmeleri için çeşitli etkinlikler düzenleyen Dilovası Belediyesi, şimdi de “Evimiz Okulumuz” sloganı ile Lise 9 -10-11 ve 12. sınıf öğrencilerini kapsayan “Covid19’un Sosyal Hayatımıza ve Aile Yaşantımıza Etkileri” konulu kompozisyon yarışması düzenliyor.

Lise 9-10-11 ve 12. Sınıfları kapsayan ödüllü kompozisyon yarışmasına katılımlar 04-16 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. Yarışmanın sonuçları ise 19 Mayıs’ta açıklanacak. Yarışmada dereceye giren öğrencilere birinciye Laptop Bilgisayar, ikinciye Tablet, üçüncüye ise Cep Telefonu ödül olarak verilecek.

Dilovası Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından düzenlenecek ve “Covid19’un Sosyal Hayatımıza ve Aile Yaşantımıza Etkileri” konulu ödüllü kompozisyon yarışması hakkında açıklamalarda bulunan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Çocuklarımızı ve gençlerimizi önemsiyoruz. Onların hayata bakışları onların olaylara bakışları bizim için önemlidir. Şuan zorlu bir süreçten geçiyoruz. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid19 salgınıyla mücadelemiz sürerken diğer yandan çocuklarımızındı bu süreçte neler yaşadıklarını öğrenmek ve onlar için bir şeyler yapabilmek adına yarışmalar düzenlemeye devam ediyoruz. Yarışmamızın sonucunda da onlara güzel bir anı olarak çeşitli hediyelerimiz olacak. Umarım verimli ve güzel bir yarışma olacaktır. Tüm öğrencilerimizi yarışmamıza katılmaya davet ediyor ve şimdiden hepsine başarılar diliyorum” dedi.