  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li vekil soruldu! CHP'li Öztrak sinirlerine hakim olamadı

Dr. Şenocak'tan 'İslam'a sahip çıkalım' çağrısı!

Kavala 30 Kasım'da tahliye olacaktı! Ne oldu Davutoğlu?

Basın toplantısına damga vuran soru: Erdoğan ve Rama'dan anlamlı cevap! "Bizi ters köşe yapmak istiyorsunuz sanırım"

Vergi istisnası içeren kanun kabul edildi

Vaka sayısı açıklandı! Bakan Koca uyardı: Düzen aksayabilir!

Halil Konakçı Hoca, Sezen Aksu'nun hakareti üzerinden Hilafet'in önemini anlattı!

Diyanetten 'Hz. Adem ve Hz. Havva' tepkisi: En hafif tabirle...

Erdoğan'dan önemli açıklamalar! FETÖ'nün hala faaliyet gösterdiği Arnavutluk'a uyarı!

İYİ Parti'de şok! Zehir zemberek sözlerle istifa etti: Akşener Fun Club'a döndü!
Medya Dilipak'tan Sezen Aksu değerlendirmesi! 'Hala susuyor olması ayrı bir problem'
Medya

Dilipak'tan Sezen Aksu değerlendirmesi! 'Hala susuyor olması ayrı bir problem'

Gazeteci Abdurrahman Dilipak, Sezen Aksu'nun ilk Peygamber Hz. Adem ile eşi Hz. Havva annemize yönelik hadsiz hakaretine yönelik açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-01-18 01:43:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Sezen Aksu'nun ilk insan ve ilk Peygamber Hz. Adem ile eşi Hz. Havva'ya yönelik haddi aşan hakaretini değerlendiren gazeteci Abdurrahman Dilipak, "Aynı söz LGBT'ye karşı söylense hemen belli kesim harekete geçiyor. Şarkıda, dine göre kutsal sayılan değerlere yönelik ki burada bir Peygamber ve bir Peygamber eşinden söz edilip, cahillikle suçlanıyor, bu elbette kabul edilemez." dedi.

Dilipak, Sezen Aksu'ya yönelik tepkileri şöyle değerlendirdi:

İslam tarihindeki en fazla sahabe şehit eden Halid Bin Velid, daha sonra Müslümanların kılıcı oldu. Eğer hatalarında ısrar edecekler ve sürdüreceklerse canları cehenneme. O cehennemde odun olacak zaten. Ama eğer kalplerinde hala bir pırıltı varsa bizim o prıltıyı söndürmek değil onu alevlendirmemiz gerekiyor. Haklı olmak haksızlık yapma hakkı vermez. Eğer kısas uygulanacaksa, onlara verilecek cevaplara gelecek karşı cevaplar şiddeti arttırır.

'Hala susuyor olması ayrı bir problem'

"Ben Sezen Aksu'nun hemen özür dilemesini ve açıklama yapmasını beklerdim." diyen Dilipak, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

En azından bir açıklama ile hata yaptığını ve bundan da üzüldüğünü söylemesi gerekirdi. Bu tartışma bu şekilde sürmezdi ama hala susuyor olması ayrı bir problem. Sezen Aksu yanlış yapmıştır. Bu yanlışını bir an evvel düzeltmesi gerekir. Eğer tavrında ısrar edecekse hukuk yolu da açıktır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay