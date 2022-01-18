Dilipak'tan Sezen Aksu değerlendirmesi! 'Hala susuyor olması ayrı bir problem'

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Sezen Aksu'nun ilk insan ve ilk Peygamber Hz. Adem ile eşi Hz. Havva'ya yönelik haddi aşan hakaretini değerlendiren gazeteci Abdurrahman Dilipak, "Aynı söz LGBT'ye karşı söylense hemen belli kesim harekete geçiyor. Şarkıda, dine göre kutsal sayılan değerlere yönelik ki burada bir Peygamber ve bir Peygamber eşinden söz edilip, cahillikle suçlanıyor, bu elbette kabul edilemez." dedi.

Dilipak, Sezen Aksu'ya yönelik tepkileri şöyle değerlendirdi:

İslam tarihindeki en fazla sahabe şehit eden Halid Bin Velid, daha sonra Müslümanların kılıcı oldu. Eğer hatalarında ısrar edecekler ve sürdüreceklerse canları cehenneme. O cehennemde odun olacak zaten. Ama eğer kalplerinde hala bir pırıltı varsa bizim o prıltıyı söndürmek değil onu alevlendirmemiz gerekiyor. Haklı olmak haksızlık yapma hakkı vermez. Eğer kısas uygulanacaksa, onlara verilecek cevaplara gelecek karşı cevaplar şiddeti arttırır.

'Hala susuyor olması ayrı bir problem'

"Ben Sezen Aksu'nun hemen özür dilemesini ve açıklama yapmasını beklerdim." diyen Dilipak, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

En azından bir açıklama ile hata yaptığını ve bundan da üzüldüğünü söylemesi gerekirdi. Bu tartışma bu şekilde sürmezdi ama hala susuyor olması ayrı bir problem. Sezen Aksu yanlış yapmıştır. Bu yanlışını bir an evvel düzeltmesi gerekir. Eğer tavrında ısrar edecekse hukuk yolu da açıktır.