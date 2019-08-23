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Dilipak'tan 'Emine Bulut' uyarısı: Akan kanın durması için...

Emine Bulut’un Kırıkkale’de boşandığı eşi tarafından öldürülmesine ilişkin yeniakit.com.tr’ye konuşan Abdurrahman Dilipak, “Kibriti gözümüze çok yaklaştırınca arkasında bir ormanı kaybedebiliriz. Kibritler ateş alıyor. Ateş düştüğü yeri yakar. Emine Bulut cinayeti ve diğer benzeri olayların artmaması için bu sürecin bir an evvel durdurulması ve aile kurumunun sil baştan ele alınması ve bu akan kanın, akan gözyaşlarının durdurulması gerek.” uyarısında bulundu.

23 Ağustos 2019 Cuma 20:29
Dilipak'tan 'Emine Bulut' uyarısı: Akan kanın durması için...

 Murathan Seyitoğlu  Ankara 

Yazar Abdurrahman Dilipak, Türkiye’nin konuştuğu kadın cinayetlerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Bütün kadın cinayetleri ülkemiz için utanç verici bir durumdur”

Emine Bulut cinayetinin hiçbir şekilde kabul edilmesinin mümkün olmadığına dikkat çeken Abdurrahman Dilipak, “Bu cinayet dahil bütün kadın cinayetleri ülkemiz için büyük bir utanç verici bir durumdur.” şeklinde konuştu.

“Türkiye’de yapılan bazı düzenlemeler, aileyi hedef alan ifsat hareketine dönüştü”

Ülkemizde mevcut kanunların cinayetleri artıran bir etken olduğuna işaret eden Abdurrahman Dilipak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kadın cinayetlerini tetikleyen faktörlere baktığımızda İstanbul Sözleşmesi, 6284 sayılı yasa ve bazı aileyi yok etmeye ilişkin diğer düzenlemeleri görmemezlikten gelmek mümkün değildir. Türkiye’de yapılan bazı düzenlemeler, maalesef erkek, kadın ve çocukları hedef alan bir ifsat hareketine dönüşmüştür.”

“Akan kan ve gözyaşları durdurulsun”

Aileyi yok etmeye yönelik şikayetlerin aşırı arttığına ve her geçen gün mağdurların sayısının da yükseldiğine dikkat çeken Abdurrahman Dilipak, “Kibriti gözümüze çok yaklaştırınca arkasında bir ormanı kaybedebiliriz. Kibritler ateş alıyor. Ateş düştüğü yeri yakar. Emine Bulut cinayeti ve diğer benzeri olayların artmaması için bu sürecin bir an evvel durdurulması ve aile kurumunun sil baştan ele alınması ve bu akan kanın, akan gözyaşlarının durdurulması gerek.” şeklinde konuştu.

“Aile toplumun kozmik odasıdır”

Yeni Akit Gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, sözlerini şöyle tamamladı:

“İstanbul Sözleşmesi ve CEDAW, bunlara dayalı uygulamalar ve düzenlemeler sebebi ile başlayan tartışma giderek büyüyor. Bu konuda giderek artan mağduriyetler ve yaşanan aile içi kavga ve cinayetler toplumda giderek artan bir tartışmaya sebeb olurken, aylardır devam eden protestolara rağmen bir düzenleme yapılmaması gerilimi daha da artırıyor. Ailenin toplumun kozmik odası olduğunu ve bu düzenlemelerle ailenin kozmik odasına girildiğini ve fincancı dükkanına giren filin sebeb olduğu tahribat gibi bir sonuçla karşı karşıyayız.”

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 20:29
  1. Ankara
  2. Abdurrahman Dilipak
  3. CEDAW
  4. İstanbul Sözleşmesi

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  • AlpAlp17 dk önce
    Vatanımızı kan dökerek İSLAM İNANCI, ÜLKÜSÜYLEalacaz , yine vatanın savunmasını maddi manevi desteği İSLAM olacak. YAŞAM SITANDART VEKURALLARINI ELİN GAVURUNUN DAYATTIĞI VE HERGÜN PARÇALANMAMIZA SEBEP KURALLARLA YÖNETİLECEZ.BU ASLA KABUL EDİLİRKEN İŞ DEĞİLDİR.DEVLETİMİZ BİRKAÇUKALA VE BİLİNÇLİ FESATUYGULAMALARINA SESSİZ KALACAK KADAR ACİZ OLMAMALIDIR.Yaşam sınırı dışıolan Doğu Akdeniz ne kadar önem arzediyorsavatanımızın Merkezi olan AİLE de o kadar önem arzetmektedir.İçerisine kurt düşen ağaç yok olmaya mahkumdur. Gün bugündür. Acı vatandaşın acısı, düşmanın sevincidir.
  • Dan Dan 21 dk önce
    Sen zaten hep uyari yap. Buyuk beyin!
  • 0406 0406 22 dk önce
    Sayın dilipak boşuna nefes tüketmeyin lütfen.. Dinleyen yok
  • ÖmerÖmer23 dk önce
    Dilipak hocamın fikirlerine tamamen katılıyorum bize uymayan kanunlar değişmeli aile Bakanlığı ne yapıyor merak ediyorumbir yangın var evet bir an önce İslami duruş olmalı aile toplum kurtarılmalıdır
  • RasimRasim24 dk önce
    20 yıldır kim koydu bu kanunları kim bozuyor sorumlu yok mu bu ülkede
  • mikiforovmikiforov25 dk önce
    Maalesef Abdurrahman hocam Akp uzun zamandır hamlelerini kaybetmek üzerine kurguluyor müslümanlara verdiği zararla birlikte büyük bir hezimete doğru hızla yol alıyor Akp Müslümanları kaybettiğini göremiyor ama Dümen suyuna girdiği AB nin Truva atı MOR CADI vakıfları bunu iyi görüyor ve ilk seçimde alacağı malubiyet Aslında MOR CADICILARIN zaferi KADEM in özverili çalışmalarının birer meyvesi olacak ...
  • Baskıya boyun eğmeyinBaskıya boyun eğmeyin25 dk önce
    AKP de AKP’liler de dış güçlerin ve içimizdeki dış güçlerinin piyonlarının(Kemalistler,sabataistler,beyazTürkler(!):Aşkenazi yahudileri,CHP,HDP,PKK,DAEŞ,FETÖ...ittifakları)baskı ve manipülasyonlarına boyun eğmemeli!
  • K MARAŞLI K MARAŞLI 31 dk önce
    İnsan hükümeten ister istemez şüpheye düşüyor hangi akla hangi zihniyete hizmet ediyorsunuz size kadınlarımızı kızlarımızı yahudi ve hiristiyalara benzetinmi diye oy verdik çok yazık eğer inanıyorsanız bedelini hem dünyada hem ahirette ağır ödersiniz ailemi kaldı
  • ŞahinŞahin40 dk önce
    6284 sayılı yasa erkekleri çok mağdur etmeye başladı.sırf eşinin ana babasına bakmam dediği için eşim bana şiddet uyguluyor diyerek savcılığa şikayet edip eşini 3 ay evden uzaklaştıran kadının şikayeti takipsiz kalmasına ve iftira ol asına rağmen aile bakanlığı her şeye burnunu sokuyor.çağırın 2 tarafı konuşun.çocukları annem haksız dediği halde 6284 sayılı yasa kadınlar lehine pozitif ayrımcılık içeriyor.3 ay evden iftira ile haksız yere uzaklaştırılan nerde kalacak bunu soran yok.tabiiki bu sefer adam hem kadına hem devlete kin güdüyor.6284 sayılı yasa erkeklere sırtından vurulan hançer gibi can yaktıkçadaha çoook cinayet olur.
  • enesenes45 dk önce
    Herhalde milletin feryadını pek duyan yok.. Neden hala bu konu gündeme gelmiyor
  • kazım çobanderelikazım çobandereli45 dk önce
    senin önerin ne birşey anlaşılmıyor söylediklerinden.idam de, kısas de anlayalım.

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