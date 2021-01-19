Dilipak'tan çarpıcı açıklama: ABD'de radikal değişiklikler olacak
Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, ABD'deki seçimin ardından göreve gelen Joe Biden dönemiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Yeni Akit Youtube kanalında konuşan Gazetemiz Yeni Akit Yazarı Abdurrahman Dilipak, ABD'deki seçimlerin ardından Joe Biden'ın seçilmesinin ardından yaşananları değerlendirdi.
ABD'nin politikalarında radikal değişimler yaşanacağını belirten Dilipak, Suudi Arabistan ve BAE'nin Türkiye'ye karşı ilişkilerinde yaşanan yumuşamayı da yorumladı.