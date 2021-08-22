Dilipak tarihi duyurdu! PCR testi ve aşı zorunluğuna karşı tepki mitingi!
Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, 11 Eylül Cumartesi günü saat 17:00'da PCR testi ve aşı dayatmasına karşı İstanbul Maltepe Meydanı'nda miting yapılacağını duyurdu.
yenakit.com.tr
TV5 ekranlarında Araştırmacı Yazar Hamza Yardımcıoğlu'nun konuğu olan Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, önemli açıklamalarda bulundu.
PCR testi zorunluluğu'yla birlikte vatandaşların aşı zorlanmasına tepki göstermek için miting yapılacağını duyurdu.
Canlı yayında Dilipak, 11 Eylül Cumartesi günü saat 17:00'da PCR testi ve aşı dayatmasına karşı İstanbul Maltepe Meydanı'nda yapılacağını açıkladı.
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