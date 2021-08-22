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Gündem Dilipak tarihi duyurdu! PCR testi ve aşı zorunluğuna karşı tepki mitingi!
Gündem

Dilipak tarihi duyurdu! PCR testi ve aşı zorunluğuna karşı tepki mitingi!

Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, 11 Eylül Cumartesi günü saat 17:00'da PCR testi ve aşı dayatmasına karşı İstanbul Maltepe Meydanı'nda miting yapılacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-08-22 23:26:00 - 2021-08-23 00:12:12
Dilipak tarihi duyurdu! PCR testi ve aşı zorunluğuna karşı tepki mitingi!

 yenakit.com.tr 

TV5 ekranlarında Araştırmacı Yazar Hamza Yardımcıoğlu'nun konuğu olan Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, önemli açıklamalarda bulundu.

PCR testi zorunluluğu'yla birlikte vatandaşların aşı zorlanmasına tepki göstermek için miting yapılacağını duyurdu. 

Canlı yayında Dilipak, 11 Eylül Cumartesi günü saat 17:00'da PCR testi ve aşı dayatmasına karşı İstanbul Maltepe Meydanı'nda yapılacağını açıkladı.

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Yorumlar

Kulhan

Tebrikler bu plandemi oyununu bozacak olan yine bu halk olacaktir,,,, koyun olmayinnnnnnn ey turk milleti,,,
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360

Bir zamanlar Filistin icinde miting yapardi bu amca eskilerde. simdi ses çıkarmıyor. yine parasi bitmis cebine koyun ucbes kuruş. ses çıkarmaz. Gazeteciler filozof oldu Mübarek herseye bir yorumları var.
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