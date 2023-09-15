Dilipak duyurdu: Şeytana karşı uyanış mitingi!
Usta yazar Abdurrahman Dilipak sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda 'Şeytana karşı uyanış' mitingi düzenleyeceklerini açıkladı.
Usta yazar Abdurrahman Dilipak sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda 'Şeytana karşı uyanış' mitingi düzenleyeceklerini açıkladı.
Covid-19 salgınına, 5G teknolojisine, MRna aşılarına ve neuralink'e karşı koyduğu tavırla sık sık gündeme gelen Abdurrahman Dilipak küresel oyunlara dikkat çekmeye devam ediyor.
''YER iSTANBUL, TARİH AÇIKLANACAK''
Sosyal medya hesabından miting yapacaklarını açıklayan Dilipak, ''Planlı salgınla birlikte 3.5 yıldır, “Küresel şeytanların” planları ile karşı karşıyayız. Onun için de dünyada ilk kez Türkiye’de, “Şeyatana karşı uyanış” mitingi yapamaya karar verdik. Yer: İstanbul, Tarih ve zamanı da yakında açıklayacağız.'' ifadelerini kullandı.