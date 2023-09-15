  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İBB yandaşa göz yumunca Bakanlık harekete geçti! Halk TV'nin hukuk tanımaz patronuna suç duyurusu

Kanunlar Halk TV’ye işlemiyor mu? Boğaza orman kanunları hakim Mühür kırıldı inşaat devam ediyor

Yunanistan'dan savaş çıkartacak adım! O kadar ileri gittiler ki burnumuzun dibinde bakın ne yaptılar

ABD'den müthiş Türkiye açıklaması

İYİ Parti'den İmamoğlu ve Yavaş'a sert 'ittifak' çıkışı: Bundan sonra bizi aramasınlar

CHP'de bir baba-oğul ilişkisi daha bitti

İdam edin artık bunları! İstanbul'da tek tek enselendiler

Kiralık ev vaadiyle depremzedeleri dolandırıyorlardı! Şafak operasyonuyla yaklandılar

İyi Parti GİK toplantısının perde arkası; “Seçime ittifaksız girdiğimizde sıfırı çekeriz, her taraf Cumhur İttifakı ve HDP'nin olur”

41 şehre yüksek hızlı tren geliyor!
Siyaset Dilipak duyurdu: Şeytana karşı uyanış mitingi!
Siyaset

Dilipak duyurdu: Şeytana karşı uyanış mitingi!

Yeniakit Publisher
2023-09-15 10:25:00 -
Dilipak duyurdu: Şeytana karşı uyanış mitingi!

Usta yazar Abdurrahman Dilipak sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda 'Şeytana karşı uyanış' mitingi düzenleyeceklerini açıkladı.

Usta yazar Abdurrahman Dilipak sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda 'Şeytana karşı uyanış' mitingi düzenleyeceklerini açıkladı.

Covid-19 salgınına, 5G teknolojisine, MRna aşılarına ve neuralink'e karşı koyduğu tavırla sık sık gündeme gelen Abdurrahman Dilipak küresel oyunlara dikkat çekmeye devam ediyor.

''YER iSTANBUL, TARİH AÇIKLANACAK''

Sosyal medya hesabından miting yapacaklarını açıklayan Dilipak, ''Planlı salgınla birlikte 3.5 yıldır, “Küresel şeytanların” planları ile karşı karşıyayız. Onun için de dünyada ilk kez Türkiye’de, “Şeyatana karşı uyanış” mitingi yapamaya karar verdik. Yer: İstanbul, Tarih ve zamanı da yakında açıklayacağız.'' ifadelerini kullandı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mustafa

ALLAH razı olsun  yıllardır kafirlerin planlarını anlataıyor ama malesef uyanış yok hakkı söylenler yolda kalmaz ALLAH nurunu tamamlayacak inşallah.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23