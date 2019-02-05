Dilipak açıkladı! İşte İş Bankası'nın bilinmeyenleri
Abdurrahman Dilipak, Akit TV'de yayınlanan Derin Gerçekler programında Türkiye İş Bankası ile ilgili bilinmeyen gerçekleri anlattı.05 Şubat 2019 Salı 17:14
Bülent Deniz'in hazırlayıp sunduğu usta yazar Abdurrahman Dilipak'ın gündemi analiz ettiği Akit TV'nin sevilen programı Derin Gerçekler'de 'Türkiye İş Bankası' hakkındaki bilinmeyen gerçekler ortaya konuldu.
Türkiye İş Bankası'nın gerçek hissedarları hakkında bilgi veren Dilipak, ''Cumhurbaşkanlığı, Diyanet(Hilafet için Pakistan ve Kafkasya'dan gelen paralar), Afyon Terakki Servet Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve bir kısım CHP'li teşkilat üyesi Türkiye İş Bankası'nın hissedarıdır.'' dedi.
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