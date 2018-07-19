Dilin üzerinde beyaz bir tabaka varsa...

Yetersiz ağız temizliği, ağız kuruluğu, zayıf bağışıklık sistemi, enfeksiyon hastalıkları ve sık antibiyotik kullanımı dil mantarına neden oluyor.

Dil mantarınde dilin üzerinde beyaz, sarı veya yeşil bir tabaka oluşur ve uzun süre geçmez, tat duyusunda farklılık oluşur, sık sık boğaz iltihabı yaşanır, dil sıcak ve soğuğa karşı hassaslaşır, ağız kuruluğu yaşanır ve dil sürekli uyuşur.

Bu hastalıktan doğal yollarla kurtulmak için 2 adet tarçını ufalayıp üzerine 6 damla limon damlatıp karıştırın ve bu karışımı diş fırçası yardımıyla dilinize yayıp 2 dakika bekletin. Daha sonra ılık su ile gargara yapıp tükürün.