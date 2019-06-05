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Dilin rengine bakarak hastalıkları anlamak mümkün

Dilimizdeki damarlar ve dil, vücudumuzla doğrudan orantılıdır. Bu sebeple, vücudumuzun haberini dilimiz vasıtasıyla almamız mümkün. Peki ama biz bu haberlerin ne kadarını anlayabiliyoruz?

05 Haziran 2019 Çarşamba 23:04
Dilin rengine bakarak hastalıkları anlamak mümkün

Daha önce oturup dilinizi incelemek belki aklınıza gelmemiş olabilir. Fakat diliniz size vücudunuzdaki değişiklikleri ve sorunları belirtiyor desem, incelemeyi bir kere daha düşünür müsünüz?

Dilinizin rengi, şekli ve hatta duruşu bile sizin vucüdunuzdaki problemlerin birer yansımasıdır. Eğer dilinize baktığınızda bir sorun görüyor fakat vücudunuzda sorun yoksa, bu o hastalığın oluşum evresinde olduğunu belirtir. Dikkatli olmalı ve en kısa sürede bir doktora başvurmalısınız.

- Dilinizin yüzeyi koyu kırmızıysa, baharat ve özellikle acı yiyeceklerden uzak durmanız gerektiğinin belirtisidir. Bu durum dil ve çevresinin iltihaplı olmasından kaynaklanır.

- Eğer diliniz kuru ve solmuş bir pembeliğe sahipse, vücudunuz aşırı derecede susuz kalmış demektir.

- Dilinizin üzerinde sarı benekler ya da kalıntı/tabaka gibi bir yapı oluşuyorsa, vücudunuzun aşırı iltihaplı olduğunun göstergesidir.

Sadece renk değil, dilinizin şekli ve yapısı da size sinyaller veriyor.

- Dilinizin kenarlar olması gerektiği gibi değilde kıvrıksa, karaciğer ve safra kesesinde bir problem var demektir. Bu aniden oluşan belirti değildir. Oluşum içerisinde olan bir sorunun habercisidir.

- Kanınızdaki pembelik çok az ise, renk artık soluk beyaza doğru dönüyor ise vücudunuz kansız olabilir.

- Dilinizin altındaki damarlar çoksa ve bu damarlar bir hayli belirginse bu da şeker hastası olma yolunda ilerlediğinizin göstergesidir. Acilen şekeri ve tuzu azaltmanız gerekir.

Bir problemle karşılaştığınızda öncelikle doktorunuza ya da eczanenize başvurun. Kendi istekleriniz doğrultusunda ilaç almayın.

Sağlıcakla kalın..

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 23:04
  1. Dilimiz Kimliğimizdir
  2. dilimiz bizi tanımlıyor
  3. dilin rengi
  4. dilim kırmızı
  5. dilim pembe
  6. dilim sarı
  7. dilin renkli olmasının nedenleri
  8. dilin tırtıklı olmasının sebebi

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