Dilenen ve çalıştırılan çocukların ailelerine çifte ceza

Gaziantep’te normalleşme süreci ile bazı kısıtlamaların kaldırılmasının ardından dilenen ve çalıştırılan çocuklar ile ilgili denetim gerçekleştiren ekipler, sokaklardan topladığı 6 çocuğun ailesine çifte ceza kesti

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri normalleşme sürecinde kaldırılan kısıtlamalar ile birlikte yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu cadde ve kavşaklarda dilenen ve çalıştırılan çocuklar ile ilgili denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan, trafikte kendisini ve vatandaşları zor duruma düşüren, dilenen ve çalışan 6 çocuk tespit edildi. Sokaklardan topladığı çocukları ailelerine teslim eden ekipler, işlem yaptıkları ailelere ek olarak 18 yaş altı sokağa çıkma yasağını ihlal gerekçesiyle 3 bin 150’şer TL para cezası kesti.