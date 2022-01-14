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Gündem Dilencinin üstünden çıkan para ağızları açık bıraktı
Gündem

Dilencinin üstünden çıkan para ağızları açık bıraktı

Düzce'de Zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 6 bin TL çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-01-14 09:55:00 -
Dilencinin üstünden çıkan para ağızları açık bıraktı

Düzce Belediyesi Zabıta Ekipleri vatandaşlardan gelen şikayet üzerine dilenirken yakaladıkları şahsın yapılan üst aramasında 6 bin TL çıktı. Şahıs zabıta ekiplerine parayı vermemek için ağladı, yemin etti ve uzun süre dil döktü.

Düzce şehir merkezinde vatandaşlar, kaldırımlarda dilenen şahsı 153 beyaz masa hattına şikayet ettiler. Gelen şikayet üzerine harekete geçen Düzce Belediyesi Zabıta ekipleri B.T. isimli şahsı İstanbul Caddesi üzerinde yakalayarak Zabıta Müdürlüğü'ne götürdüler. Burada B.T.'nin üstünü arayan Zabıta ekipleri, 6 bin TL nakit para buldular. Parayı tutanakla teslim alan ekiplere, B.T. isimli şahıs uzun süre dil döktü. Para miktarının çok olması nedeniyle hırsızlıktan da şüphelenen zabıta ekiplerine B.T., parayı çalmadığına inandırmak için yemin etti. Ancak dilenerek kazandığı 6 bin TL'yi teslim etmekten kurtulamadı.

Diğer taraftan aynı şahsın daha öncede yine zabıta ekipleri tarafından yakalandığı ve yapılan aramada üzerinden 11 bin TL çıktığı öğrenildi. Zabıta ekipleri B.T. isimli şahsın dilenerek kazandığı paraya el koyan zabıta ekipleri, ayrıca "Kabahatler Kanunu" gereği cezai işlem uyguladı.

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