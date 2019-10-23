0553 313 94 23

Dilencinin cebinden çıkan para görenleri şoke etti

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin dilencilik yaparken yakaladığı yaşlı adamın cebinden 2 bin 500 lira nakit para çıktı.

23 Ekim 2019 Çarşamba 16:38
Dilencinin cebinden çıkan para görenleri şoke etti

Vatandaşların merhamet duygularını istismar eden dilencilere Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri göz açtırmıyor.

Şehreküstü Camii'nin önünde dilencilik yapan bir kişi olduğunun ihbarını alan zabıta ekipleri, bölgeye giderek dilendiğini tespit ettikleri 91 yaşındaki Muhammet Kaya isimli yaşlı adamı zabıta karakoluna götürdü.

Burada yapılan üst aramasında şahsın üzerinden dilencilikten topladığı 2 bin 500 lira ele geçirildi.

Dilencinin üzerinden çıkan paraları görünce şaşkına dönen zabıta görevlileri, yaşlı adama 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 33. MMddesi gereği işlem yaparak, idarî para cezası kesti.

Şahsın cebinden çıkan paralara da el konuldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 16:38
  1. Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri
  2. Şehreküstü Camii
  3. Kabahatler Kanunu
  4. dilencilik

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    NATO'dan flaş hamle! Türkiye için toplanıyor
    1. NATO'dan flaş hamle! Türkiye için..
    2. TürkAkım'da Rus doğal gazı Kıyıköy'e..
    3. E-5'te feci ölüm! Kadın 5 metre..
    4. EYT teklifi Meclis komisyonunda EYT..
    5. Herkesi ilgilendiriyor! Gidin, zararı..
    6. Yargı reform paketi Resmi Gazete'de
    7. Herkesi ilgilendiriyor! Zararı şirket..
    8. Trump terör örgütü YPG/PKK liderini..
    9. Çay ocağına öyle bir isim verdi ki!..
    10. Galatasaray'da Küfür krizi!
    11. Abdurrahim Albayrak: Bu çocuklar bunu..
    12. 'Tam Falcao'nun maçıydı!'
    13. Basın Ekspres Yolu’nda kamyonet..
    14. Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmanın..
    15. Parkta oturan kardeşlere silahlı saldırı
    16. Dikkat çeken yorum: Erdoğan silip..
    17. ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35..
    18. Adalet Bakanlığı 10 mütercim alacak
    19. Şili'de protestocular kalıcı çözümler..
    20. Dolar/TL güne 5.75'in üzerinde başladı!
    21. Arakanlılara yönelik 'savaş..
    22. Erdoğan imzaladı! İki kritik atama
    23. Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmanın..
    24. Rusya resmen devreye girdi, Putin'in..
    25. Suudi Arabistan'da Bin Selman'a yakın..
    26. Yargı reform paketi Resmi Gazete'de
    27. Trump'ın açıklamaları sonrası dolar..
    28. Firari eski Patnos Belediye Başkanı..
    29. Lübnan'daki Filistinlilere..
    30. 24.10.2019 Günün âyet ve hadisi
    Cezası 100 kazancı 15 bin TL! Akşam ortaya çıkıyorlar
    Cezası 100 kazancı 15 bin TL! Akşam ortaya çıkıyorlar
    Barış Pınarı Harekatı'nı bahane bildiler! Türkiye ile ihracatı durdurdular
    Barış Pınarı Harekatı'nı bahane bildiler! Türkiye ile ihracatı durdurdular
    Yozgat'ta trüf mantarı bulundu! Kilosu 3 bin 500 euroya kadar alıcı buluyor
    Yozgat'ta trüf mantarı bulundu! Kilosu 3 bin 500 euroya kadar alıcı buluyor
    YPG/PKK saldırdı: 4 asker şehit!
    YPG/PKK saldırdı: 4 asker şehit!
    Hristiyan geleneği ile köşeyi dönüyorlar! 2 saatte 2 milyon alacak
    Hristiyan geleneği ile köşeyi dönüyorlar! 2 saatte 2 milyon alacak

    Günün Karikatürü

    24 Ekim 2019
    Türkiye'nin zararı için taksimetre çalışıyor! 24 uçak yatıyor
    Türkiye'nin zararı için taksimetre çalışıyor! 24 uçak yatıyor
    Selçuk Mızraklı, tedavi ettiği teröristi güvenlik güçlerine teslim etmedi
    Selçuk Mızraklı, tedavi ettiği teröristi güvenlik güçlerine teslim etmedi