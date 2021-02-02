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Yerel Dilencinin bir günlük şok eden kazancı!
Yerel

Dilencinin bir günlük şok eden kazancı!

Düzce'de zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde toplumun iyi niyetlerini suiistimal eden bir dilencinin üzerinde yapılan aramada bin 600 TL değerinde para ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 08:25:00 -
Dilencinin bir günlük şok eden kazancı!

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, toplumun huzuru ve insanların dini duygularını suiistimal eden dilencilere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda zabıta ekipleri, şehir dışından gelerek kent merkezinde dilendiği tespit edilen bir şahsı suçüstü yakaladı. Dilencinin üzerinde yapılan aramada ele geçirilen paranın miktarı ise zabıta ekiplerini bile şaşırttı. Yapılan aramada şahsın üzerinden çıkan bin 600 TL'nin bir günlük hasılatı olduğunu öğrenen ekipler, şaşkınlık yaşadı.

Dilencilik yapan şahsa “Kabahatler Kanunu”na göre yasal işlem yapılırken, üzerinden çıkan paralar kamuya geçirilmek üzere tutanak tutularak muhafaza altına alındı.

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