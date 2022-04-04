Dilek İmamoğlu, eşi Ekrem İmamoğlu'nu böyle savundu: Çocuğunuza en küçük ihmal, telafisi imkansız!

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Ayşe Arman'a konuşan Dilek İmamoğlu, İstanbul'daki skandallarıyla eleştirilere konu olan kocası CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu savundu.

Dilek İmamoğlu, İstanbul'u ihmal eden, kar altında bırakan ve İBB'nin teknesiyle işe gidip gelen CHP'li Ekrem İmamoğlu için "Bugün çocuğunuza yaptığınız en küçük bir ihmal, gelecekte telafisi olmayan sonuçlar doğurabilir" ifadelerini kullandı.

Çocuklarını öne sürerek İstanbul'daki görevlerini ihmal etmesine bahane üreten Dilek İmamoğlu, "Biz anne-baba ve üç çocuktan oluşan bir aileyiz. Çocuklarıyla birlikte vakit geçirmek her anne ve baba için doğal bir sorumluluk. Bugün çocuğunuza yaptığınız en küçük bir ihmal, gelecekte telafisi olmayan sonuçlar doğurabilir. Ayrıca, bu sorumluluğu yerine getirmek hayattaki diğer sorumlulukları yok saymak olarak mı algılanmalı? Tabii ki öyle değil! Ekrem’in çalışma temposunu zaten anlatmaya bile gerek yok. Ailesiyle bu kadar sınırlı vakit geçiren bir insanın, üç gün çocukları ve eşiyle bir arada olmasının neresi yanlış? Bir siyasetçinin yaptığı iş nedeniyle babalık vasıflarını yok sayması mı gerekiyor? Bu yaklaşım hiç adil ve insani değil. Üstelik bu sadece bizim ailemize özgü bir durum da değil." diye konuştu.

Peki İstanbul'u ihmal etmenin sonuçları ne olacak?

Çocukların ihmalinin telafisinin imkansız olduğunu söyleyen Dilek İmamoğlu, eşi Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u ihmal ederek nasıl bir geridönülmez zararlara uğrattığına ise herhangi bir yorum yapmadı.