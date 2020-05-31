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Aktüel

Dilek hemşirenin tedavi gördüğü hastaneden açıklama

İstanbul Aydın Üniversitesi VM Medical Park Florya Hastanesi, korona virüse yakalanarak 34 haftalık bebeği sezaryenle alınan hemşire Dilek Akçabelen’in beyin ölümünün gerçekleşmediğini ve tedavisinin devam ettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 13:49:00 -
Dilek hemşirenin tedavi gördüğü hastaneden açıklama

İstanbul Aydın Üniversitesi VM Medical Park Florya Hastanesi, korona virüse yakalanarak 34 haftalık bebeği sezaryenle alınan hemşire Dilek Akçabelen’in beyin ölümünün gerçekleşmediğini ve tedavisinin devam ettiğini duyurdu.


Hastane tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


“Dilek Akçabelen isimli hastamızda yeni gelişen önemli büyüklükte beyin ödemi ve beyin kanaması oluşmasına rağmen, beyin ölümü gerçekleşmemiştir. Hastamızın tedavisi ECMO (extra corporeal membrane oxygenation) olarak adlandırılan mekanik dolaşım destek sistemine bağlı olarak devam etmektedir. Hastamız için şimdiye kadar olduğu gibi bugün de tüm gayretimizi göstermeye devam etmekteyiz.”

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