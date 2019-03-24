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Dilek feneri uçurmak isterken canından oluyordu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kadın, dilek feneri uçurmak istediği sırada dengesini kaybedip uçurumdan aşağı düştü.

24 Mart 2019 Pazar 11:11
Dilek feneri uçurmak isterken canından oluyordu

Antalya'da dilek feneri uçurmak isterken kayalıklardan düşen Begüm Ataç yaralandı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi Atatürk Kültür Parkı içerisinde saat 00.30 sıralarında yaşandı. Park içerisinde bir restoranda vakit geçiren Ataç, arkadaşlarıyla dilek feneri uçurmak için dışarı çıktı. Feneri uçurmak istediği sırada, dengesini kaybeden Ataç, kayalık alandaki yaklaşık 8 metrelik uçurumdan düştü. Olayı gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, bir kişi ise kayalık alandan aşağıya doğru indi. Ataç, düştüğü yerden arkadaşlarına seslenerek durumunun iyi olduğunu söyledi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ip istasyonu kurdu ve Ataç'ı kurtarmak için çalışma başlattı. Bir itfaiye eri, Ataç'ın düştüğü yerden yaralı kadının yanına indi. Halat yardımıyla yukarı çıkarılan Ataç, bulunduğu yerden çıkarıldı. İlk müdahalenin ardından ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 11:11
  1. Antalya
  2. Muratpaşa ilçesi
  3. Begüm Ataç
  4. Dilek feneri
  5. uçurumdan aşağı düştü

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