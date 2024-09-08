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Medya Dilan ve Engin Polat'ın tahliyesine Ahmet Hakan'dan çok sert tepki! Açtı ağzını yumdu gözünü
Medya

Dilan ve Engin Polat'ın tahliyesine Ahmet Hakan'dan çok sert tepki! Açtı ağzını yumdu gözünü

Yeniakit Publisher
2024-09-08 10:55:00 - 2024-09-08 11:10:54
Dilan ve Engin Polat'ın tahliyesine Ahmet Hakan'dan çok sert tepki! Açtı ağzını yumdu gözünü

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Dilan Polat ve Engin Polat'ın tahliye edildiklerini belirterek, "Dilan Polat, Engin Polat’ın tahliyesinin ardından hepimizin üzerine 'Enerciiii' adlı banalitenin küstahlığını yansıtan şarkısını boca etti. Adalete nanik yapar gibi kaldığı yerden şımarıklıklara devam edeceğinin tüm işaretlerini verdi" dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Dilan Polat ve Engin Polat'ın tahliye edildiklerini belirterek, "Dilan Polat, Engin Polat’ın tahliyesinin ardından hepimizin üzerine 'Enerciiii' adlı banalitenin küstahlığını yansıtan şarkısını boca etti. Adalete nanik yapar gibi kaldığı yerden şımarıklıklara devam edeceğinin tüm işaretlerini verdi" dedi.

Yargılama sürecinin, yapılan şımarıklıkların arkasında şaibeli işler olduğunu gösterdiğini kaydeden Hakan, "Bunların şımarıklıkları, şaibeli işlerinin örtüsü. Bunların şaibeli işlerinin paravanı şımarıklıkları. 'Eğer şımarıklık kaldığı yerden devam ediyorsa şaibeli işler de devam eder' diye kuşkulanmak hakkımızdır yani" ifadelerini kullandı.

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