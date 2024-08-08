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Gündem Dilan Polat'tan mahkemeye talep üstüne talep! Yırtmak için her yolu deniyor!
Gündem

Dilan Polat'tan mahkemeye talep üstüne talep! Yırtmak için her yolu deniyor!

Yeniakit Publisher
2024-08-08 11:22:00 -
Dilan Polat'tan mahkemeye talep üstüne talep! Yırtmak için her yolu deniyor!

Dilan ve Engin Polat çiftinin davasında yeni bir gelişme yaşandı. Tahliye talebi reddedilen Dilan Polat'ın avukatları, adli kontrol şartıyla ev hapsi önerdi. Mahkeme bu talebi de reddetti.

Kara para akladıkları gerekçesiyle haklarında 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanıklı davada yeni bir gelişme yaşandı.

Yargılamayı önümüzdeki ay görmeye başlayacak İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında olduğu 5 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

TAHLİYE OLMAYINCA BİR BAŞVURU DAHA YAPILDI

Bu kararla dosyaya gelen son MASAK raporunun lehlerine ve Polat'ın sağlık sorunları olduğunu belirten Polat'ın avukatı, tahliye talep etti.

Mahkeme, kaçma şüphesi sebebiyle itirazı reddetti.
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Bunun üzerine Polat cephesinden bir hamle daha geldi.

EV HAPSİ TALEP ETTİLER

Sabah’tan Arzu Kaya'nın aktardığına göre tahliye talebinin reddine itiraz edildi.

Hatalı değerlendirilme yapıldığı belirtilerek yine tahliye istendi.

Tahliyeye karar verilmezse ev hapsi de dahil olmak üzere birden fazla adli kontrol hükümlerinin de uygulanarak tahliye edilebileceği belirtildi.

Ancak yargılamayı yapacak İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, talebi reddetti.

Dilan Polat'ın avukatı bu karara da itiraz etti.

Böylelikle Dilan Polat'ın tutukluluk haline devam etmesi yönünde karar çıkmış oldu.

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